انت الان تتابع موضوع اسباب الخطوط البيضاء في الجسم وطريقة التخلص منها والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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الكثير من السيدات والفتيات يعانون من علامات تمدد الجلد او الخطوط البيضاء التي تظهر واضحة لدى الفتيات او اثناء الحمل في أماكن معينة من الجسم مثل منطقة الوسط والبطن والثدي والفخذين والارداف .

والخطوط البيضاء تظهر بسبب تمدد وتشقق الطبقة الخارجية للجلد او تغير شكل الجلد فيظهر على سطح الجلد خطوط طولية باللون الأرجواني او الاحمر بسبب ظهور الأوعية الدموية، وبإهمال هذه الخطوط تتحول للون الأبيض الامر الذي يصعب التخلص منها فيما بعد.

الخطوط البيضاء في الجسم

هي عبارة عن تشققات من الممكن ان تصيب الجلد بسبب التغيرات التي تطرأ على الوزن، وايضا عند المرور بمرحلة الحمل والبلوغ التي تصاحبها تغييرات هرمونية وكذلك ممارسة رياضة كمال الأجسام، والوراثة كذلك لها دور كبير في ظهور هذه التشققات، وانها تظهر في جسم الإنسان في أماكن متعددة ومختلفة كالبطن والساق والفخذين والأرداف.

و لون الخطوط في بدايتها يكون أحمر بسبب تشقق الأدمة اي الطبقة الخارجية للجلد، فيظهر تحت سطح الجلد الاوعية الدموية، وبإهمالها فلونها يتحول للون الأبيض وهو بسبب تراكم الدهون المتواجدة تحت سطح الجلد، فتتشكل الخطوط الرفيعة.

وهذه الخطوط يعاني من ظهورها النساء والرجال وكذلك بالإضافة إلى الجسم الممتلئ والنحيف على حدٍ سواء، وان هذه المشكلة تؤرق الكثيرين لأنها تحتاج لوقت طويل حتى يتم علاجها وكذلك التخلص منها، وان نسبة علاجها يكون حوالي السبعين بالمئة، ولكن يلزم الصبر والمواظبة على إكمال العلاج فهذا يزيد من نسبة التخلص منها وعلاجها.

أسباب ظهور الخطوط البيضاء

– ان يقوم الشخص بممارسة تمارين رياضية وذلك مثل رياضة كمال الأجسام العنيفة فقد تؤدي لتمزيق في الادمة وهي طبقة الجلد الخارجية .

– وايضا تسبب التغيرات الهرمونية اثناء فترة الحمل وكذلك بداية سن البلوغ.

– حدوث تذبذب في وزن الجسم حيث ان الزيادة السريعة للوزن بالإضافة إلى نقصانه بصورة مفاجئة من أهم أسباب التي تؤدي لظهور الخطوط الرفيعة.

– وايضا تناول المشروبات الغنية بالكافيين بشكل يومي.

– وذلك يتسبب النقص في كمية الماء الموجود في الجسم بسبب قلة شرب الماء الذي يؤدي لجفاف الجلد.

– ان الشخص يقلل من تناول الأطعمة الغنيّة بالفيتامينات والمعادن والألياف، والتي تعمل على تقوية وتغذية الجلد.

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– ان يتم استخدام بعض الادوية المُستحضرات كحبوب منع الحمل فقد تؤدي لظهور الخطوط البيضاء ، وذلك نتيجة تقليلها لقدرة الجلد على التمدد.

– ان الشخص يصاب باضطرابات في الغدة الكظرية م الممكن أن تكون سبب في ظهور الخطوط البيضاء وذلك من خلال زيادة الكورتيزون في الجسم، مثل متلازمة إهلرز ومتلازمة كوشينغ، ومتلازمة مارفان، وغيرها.

طرق التخلص من الخطوط البيضاء

للتخلص من الخطوط البيضاء لا يعتبر أمر مستحيل ولكنه يحتاج لبعض الوقت والصبر، وسنذكر بعض الوصفات التي تساعد على التخلص من هذه الخطوط وهي:

وصفة زيت الزيتون

نقوم بخلط ثلاث ملاعق كبيرة من كل من الملح والنعناع الطازج المفروم، وذلك مع ملعقتين كبيرتين من القهوة، ثم نقوم بإضافة الخليط إلى كوب من زيت الزيتون، ونقوم بمزج هذه المكونات بشكل جيد، حتى يصبح الخليط متماسك ومتجانس، ونترك الخليط في الشمس لمدة لا تقل عن ساعة.

ثم نقوم بغسل المنطقة التي تعاني من الخطوط البيضاء ، وبعد ذلك نقوم بالفرك وذلك باستخدام المزيج بحركة دائرية ولمدة لا تقل عن خمس دقائق، ثم نتركه على المنطقة لمدة نصف ساعة، وبعد ذلك نقوم بتنظف البشرة وذلك باستخدام الماء الفاتر.

نقوم بتكرار هذه الوصفة مرة واحد كل أسبوع، حتى التخلص نهائيا من هذه الخطوط، و أن هذه الطريقة تساعد البشرة علي ان تكون ذات لون موحد وملمس ناعم وجميل.

وصفة الصبار

فالصبار من أفضل المواد الطبيعية التي تساعد في علاج مشاكل الجلد بصفة عامة، وعلي وجه الخصوص في علاج الخطوط الجلدية، وذلك بسبب احتواءه على الكثير من العناصر والمركبات النشطة المفيدة للجلد بصورة كبيرة،

طريقة استخدام وصفة الصبار كالآتي:

نقرم بفرك المنطقة التي يوجد بها خطوط بيضاء بهلام الصبار، ثن نترك الهلام على الجلد لمدة 10 دقائق، وبعد ذلك نقوم بتنظيف الجلد وذلك باستخدام الماء الفاتر. وهناك طريقة ثانيه انه يمكن مزج زيت الصبار مع محتوى خمس كبسولات فيتامين A، ومحتوى عشر كبسولات فيتامين E، ونقوم بخلط المزيج بصورة جيدة ونقوم بفرك الخدود بهذا المزيج بصورة جيدة، ونكرر هال بصورة يومية وحتى يتم الوصول للنتائج المرغوب بها.

وصفات اخرى للتخلص من الخطوط البيضاء

– نقوم بوضع ربع كوب من القهوة المطحونة ناعم، مع نصف ملعقة كبيرة من الفلفل الحار، وكذلم ربع كوب من زيت الزيتون، في اناء ونقوم بخلطهم بشكل جيد حتى يتجانس الخليط ، ثم نقوم بوضعه على المناطق الموجود بها الخطوط البيضاء، ثم نتركه لمدة من خمس دقائق لعشر دقائق، و ونقوم بعد ذلك بغسلها بالماء الفاتر.

– نقوم بوضع في اناء ، نصف كوب من الأعشاب البحر بالطين الأخضر ، ربع كأس من عصير الليمون الحامض و ملعقتين صغيرتين من عسل النحل، ست ملاعق صغيرة من الماء الفاتر، ونقوم بخلطهم جيدا ، حتى يتم تشكيل عجينة ناعمة، ونضعها على الخطوط البيضاء، ثم نقوم بتدليكها بحركات دائرية، بأصابع اليد ثم نتركها لمدة نصف ساعة، و بعد مرور هذا الوقت نقوم بغسلها بالماء الدافئ.

– نحضر قدر ونضعه علي نار متوسطة ونضع فيه ، نصف ملعقة كبيرة من زيت بذرة القمح، ونصف كأس من زبدة الكاكاو وملعقة كبيرة من شمع العسل، ونصف ملعقة كبيرة من زيت لب الشمس، ، ونصف ملعقة كبيرة من فيتامين(إي)، وذلك حتى يذوب شمع العسل بصورة كاملة، ثم نقوم بتركه حتى يبرد، وبعد ذلك نقوم بتدليك الخطوط البيضاء في الجسم بهذا الخليط، ونستخدمه ثلاث مرات في اليوم.

– نقوم بخلط ست ملاعق صغيرة من المرمية ، وست ملاعق صغيرة من البابونج ، وست ملاعق صغيرة من عشبة القنب الهندي، ثم نقوم بوضع هذا الخليط في كوب من الماء الساخن، ونحركه بشكل جيد حتى تتجانس جميع المكونات ، ثم نتركه حتى يبرد، بعد ذلك نصفيه بمصفاة ناعمة، ونقوم بتدليكها مرتين يوميا، صباحا ومساءا.