سيدتان تُوضّحان كيفية شفائهما من مرض السكري النوع الثاني

يرتبط مرض السكري من النوع الثاني بزيادة الوزن ، حيث أن الأشخاص ذوي الوزن الزائد هم الأكثر عرضة للإصابة بالمرض كما يعانون من المضاعفات المرتبطة بالمرض، تشمل المضاعفات المرتبطة بمرض السكري مشكلات في القلب والأعصاب والكلى والعينين والقدمين. لذلك يعد فقدان الوزن هو وسيلة جيدة للسيطرة على المرض كما يمكن أن يساعد إتباع أنظمة غذائية الوجبات محددة على إزالة الحاجة إلى تناول الدواء.

وكشفت كلير ماكنزي وفيكي تيرنر لصحفية "أكسبريس" كيف استطاعا التغلب على المرض السكري النوع الثاني ، كلير ، بعد إتباع نظام غذائي من تابع لمؤسسة "ويت واتشرز" أو (WW) وهو مؤسسة تدعم برنامج الوقاية من مرض السكري التابع لهيئة الخدمات صحية الوطنية في بريطانيا.

واكتشف كلير إصابتها بمرض السكري من النوع 2 خلال اختبار روتيني بعد زاد وزنها إلى 23 ستون ، وبعد تلقيها التشخيص ، انضمت كلير إلى برنامج (WW ) في محاولة لفقدان الوزن وتبني نظام غذائي صحي بعد ستة أشهر من بدء برنامج على الموقع ، لم تعد كلير مصابة بمرض السكري. بعد أكثر من عام من بدء برنامجها ، فقدت 5 ستون الآن وتعتزم خسارة المزيد.

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وقالت كلير: "في البداية شعرت بالصدمة من التشخيص وكنت قلقًة جدًا من تأثيره على حياتي" وأضافت "لقد انضممت على الفور إلى برنامج( WW ) في غضون ستة أشهر من انضمامي لم أعد مصابة بالسكري ، كما انخفض ضغط الدم لدي وأصبح طبيعي ، ولمأعد أعاني من الكوليسترول المرتفعً.

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أما فيكى فكانت تزن 17 ستون وتعاني من ألم شديد في البطن قبل أن يقرر بدء البرنامج بعد بدء البرنامج ، فقدت فيكي 3 ستون في ستة أشهر، وبعدها فقدت أربعة أخرىن. لم تعد تعتبر مصابة بداء السكري.

ووفقا لويت واتشرز، فقد تمت إحالة 166 مريضًا إليهم من 14 طبيب في بروملي وبعد إتباع البرنامج لمدة 48 أسبوعًا ،قلت لدى حوالي 70 في المائة خطورة الإصابة بمرض الشكر أو بينما اختفي المرض لدي بعض الحالات المصابة .

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