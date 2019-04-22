شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد شرب كميات كافية من المياه..ترطيب الفم والتخلص من السموم زيادة التركيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الرغم من كافة المطالبات بأهمية شرب من 8 إلى 10 أكواب من المياه يوميا من المياه، إلا أن الكثير قد لا يعلم ماذا تفعل المياه لجسمك؟

اتضح أن معظم الأنظمة الرئيسية لجسمك تعتمد على الماء للعمل، في الحقيقة، الماء جزء كبيرمن أنت، فهو يشتمل على 60 % من وزن جسم الشخص البالغ.

يعتمد الجسم على الماء ليكون بمثابة نظام نقل سريع حسب تقرير موقع " medicaldaily"، ينقل الماء العناصر الغذائية إلى كل خلية في جسمك ثم ينقل النفايات من الخلايا، وعند هضم الطعام تصبح المواد الغذائية قابلة للذوبان في الماء، ثم تدخل إلى الدورة الدموية، التي ينقلها الدم بنسبة 92 % من الماء.

ونظرًا لأن الجسم ينتج نفايات الخلية، فإن السوائل التي تحتوي على الماء في الجسم تنقل الفضلات من الخلايا أيضا، وتليين الكلى لتنظيف الجسم من السموم، كما يحافظ الماء أيضًا على حركة الأمعاء بسلاسة لتخليص الجسم من النفايات الإضافية.

فوائد الماء لا تتوقف عند هذا الحد فحسب، إنما يستخدم جسمك الماء في عدد كبير من الوظائف الأخرى أيضًا، فهو جزء كبيرمن السائل الذي يحيط بالمفاصل، كما يغذي الماء السوائل التي تخلق اللعاب ، ويرطب الفم والأنف والأغشية المخاطية الأخرى.



كيف يستخدم جسمك المياه

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أهمية الماء للدماغ

الماء ضروري لصحة الدماغ وعملها أيضًا، حيث وجدت دراسة أجريت عام 2013 حول تأثير الماء على المزاج وأداء الدماغ، فقد تلاحظ أن المشاركين الذين شربوا كميات أكبر من الماء، لديهم استجابات معرفية أسرع. كما أبلغ المشاركون الذين لم يشربوا الماء الإضافي عن حالات مزاجية مزعجة وسيئة، وكانوا أكثر عرضة للحزن والارتباك والتوتر.

كما أظهرت دراسات أخرى أنه حتى الجفاف البسيط يجعل من الصعب الانتباه والتركيز، ويمكن أن يعوق وظائف الذاكرة القصيرة والطويلة الأجل.



كوب من المياه

مصدر المياه من الطعام والكمية التى نحتاجها

معظم الوقت، نتناول كمية المياه التي نأخذها من المشروبات، حيث يأتي 20 % من الماء الإضافى من الطعام ، وينتج الجسم كمية لا تذكر عندما يحول الطعام إلى طاقة، ومع ذلك يمكن أن تتغير كمية الماء التي يحتاجها جسمك للعمل بشكل يومى.

تتمثل إحدى طرق قياس ما إذا كنت تشرب كمية كافية من الماء في مراقبة إخراج البول، فإذا كان البول واضحًا وعديم الرائحة نسبيًا ، فأنت تحصل على كمية كافية من المياه.

أما البول الأصفر الغامق هو علامة على أنك تحتاج إلى شرب المزيد من الماء أو تناول المزيد من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء ، مثل الجريب فروت أو البطيخ .