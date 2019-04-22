صحتك فى وصفة..البابونج وماء الأرز لعلاج التهاب القولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التهاب القولون من الأمراض المزمنة التى تتطلب علاجاً مدى الحياة، ويمكن اللجوء إلى الطبيعة لعلاج التهاب القولون، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام البابونج وماء الأرز لعلاج التهاب القولون التقرحى، بحسب ما ذكر موقع "step to health.

وصفة البابونج لعلاج التهاب القولون البابونج من الأعشاب الطبية التى لها خصائص مسكنة للألم ومضادة للالتهابات تحمى القولون. المكونات

المكونات 2 كوب ماء (500 مل) 2 ملاعق كبيرة من البابونج (30 جرام) 1 ملعقة كبيرة من العسل (25 جرام) الطريقة:

الطريقة: قم بغلى الماء. أضف البابونج وأتركه لبضع دقائق. Advertisements -قم بإزالته من الحرارة، وقم بتغطيته واتركه يبرد. - أضف العسل وتناوله 3 مرات يوميًا، الأول قبل تناول الإفطار.

ماء الارز

وصفة ماء الأرز لعلاج التهاب القولون كوب من ماء الأرز بمجرد استيقاظك وآخر قبل النوم سيساعد في السيطرة على التهاب القولون التقرحي وأعراضه. المكونات

المكونات 1 كوب من الأرز (200 جم) 3 أكواب من الماء (750 مل) الطريقة الطريقة - قم بتسخين الماء والأرز معاً لمدة 25 دقيقة. - دعه يبرد، وقم بتصفيته ويمكنك أن تشرب ماء الأرز.

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