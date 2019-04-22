شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تصبح شخصا واثقا بنفسه.. اتبع هذه النصائح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثقة بالنفس من أبرز المشاعر الإيجابية التى يحظى بها الشخص، وعند التعرض لأى أمر يتسبب فى اهتزازها، وهذا الأمر يزيد من صدور الطاقات السلبية كالرغبة فى الموت أو التخلص من الحياة والمحاطين بك، فقد يتعرض الشخص للاهتزاز بالثقة بالنفس نتيجة لإحاطته بأشخاص يدمرون ثقته بنفسه، ويزداد الأمر عند تعرض الشخص للانتقاد الدائم، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أفضل النصائح لزيادة الثقة بالنفس بشتى الطرق، وذلك وفقا لموقع "web med".

قدم التقرير بعض النصائح المهمة التى تزيد من الثقة بالنفس، ومنها:

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- حاوط الأشخاص الإيجابيين الذين لديهم القدرة على خلق الروح الطيبة والإيجابية داخل قلبك، فهؤلاء الأشخاص يمدون عقلك بالعديد من الفرص نتيجة لحسن ظنهم فى عقلك.

- طور عقلك وأفكارك عن طريق أخذ العديد من الكورسات التى تفيد فى تنشيط العقل، والتى تفيدك فى حياتك العملية، فهذا الأمر يساهم فى استثمارك لنفسك وعقلك ويطورك ويغير نظرتك فى الحياة.

- من أبرز وأهم النصائح على الإطلاق هى عدم مقارنتك بالآخرين، نعم فهذا الأمر يتسبب فى فقدانك لثقتك بنفسك ولكن عندما تتجه ناحية أنك تشعر أنك مميز ولا داعى لمقارنك بالآخرين فأنت ستحظى بثقة بالنفس عالية.