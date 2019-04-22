شكرا لقرائتكم خبر عن 5 علامات لعلاقة الصداقة السامة.. خلى بالك صديقك بيدمرك نفسيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشعر كل منا بالاستمتاع أثناء التحدث مع أصدقائه، والخروج معهم ويتبادل معهم النقاشات والآراء المختلفة، ولكن متى تصبح علاقة الصداقة سامة وغير صحية، وتسبب لك تدميرا نفسيتك وحياتك وما أعراض علاقة الصداقة السامة.. هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية، بحسب ما ذكر موقع "Prevention".

ويمكن تعريف الصداقة السامة على أنها صداقة تسبب لك التوتر أو الألم العاطفي والنفسى بشكل مستمر"، لكن هناك سلوكيات يقوم بها صديقك تشير إلى أن علاقته بك سامة ومدمرة لك.



الصداقة السامة

لا يسأل أبدًا عن حالك

إذا كان لديك صديق يتحدث دائمًا عن نفسه، ويتمركز حول نفسه والأحداث الموجودة فى حياته، ويتجاهل أى شىء عن اهتماماتك، وهذا الأمر مرهق لك، ويشير إلى أن هناك شيئًا غير متوازن في علاقتك بهذا الصديق، وهو ما يعنى أنها صداقة سامة.

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ينتقدك دائمًا النقد الهدام وليس البناء

ليس من الضروري أن يفكر الصديق في أن كل ما تفعله رائع، ويُسمح له أن يقول ذلك، ولكن عندما يكون نقده بناء لك والنقد البناء يكون بناء على أدلة وأحداث وبدون التركيز أو التضخيم من عيوبك، وكذلك ليس له أن يقوم بانتقادك أمام الآخرين.

يحاول دائمًا متابعتك ومراقبتك

هل لديك صديق يحاول دائمًا متابعتك ومراقبتك ومعرفة ما تفعله بدون أن يكون سعيدًا بالنسبة لك، فقد يشعر هذا الصديق بالغيرة منك أو أنه يشعر بعدم الأمان، وهذا قد يشير إلى أن علاقتك به سامة وغير صحية.

صديقك يتركك تشعر باستنفاد طاقتك بدلاً من أن يشعرك بالنشاط والحماس

قضاء الوقت مع صديق حقيقي يجب أن يجعلك تشعر بالحماس وإعادة الشحن لطاقتك والإلهام، لكن الصديق السام سوف يفعل العكس، سيجعلك مستنزفًا عاطفيًا وجسديًا ويحيطك بالطاقة السلبية، لذا إذا كنت تميل إلى الشعور بالقلق أو الاستياء أو التعب أو حتى الاكتئاب بعد التحدث إلى أحد أصدقائك، فمن المحتمل أن تواجه مشكلة فى علاقتك به.

تشعر بالتوتر الدائم من قول أو فعل شيء خطأ له

إذا كان صديقك حساسًا للغاية ويجعلك تشعر بالتوتر والقلق الدائم من أنك تفعل شيئًا لا يحبه، فهذا يشير إلى أن صديقك حساس ويتفاعل بشكل شخصي مع الأشياء التي تقولها أو تفعلها، وهذا القلق المستمر تشعر بالتوتر والإرهاق وهذا دليل على علاقة الصداقة السامة.