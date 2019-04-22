شكرا لقرائتكم خبر عن اعراض ارتجاع المرىء مذاق مر فى الفم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتجاع المرىء من الأمراض التى يصاب بها نسبة كبيرة من الأشخاص، والمسببة للشعور بألم شديد فى المعدة، وعدم القدرة على تناول الطعام بأى شكل من الأشكال، حتى تناول الماء يتسبب فى الشعور بألم، وخلال الأسطر القادمة سنتعرف على أعراض ارتجاع المرىء، وذلك وفقا لموقع "webmed".



ارتجاع المرئ

أكد التقرير أن أعراض ارتجاع المريء شبيهة بأعراض النوبة القلبية، ولذا يجب التعرف فى بداية الأمر إذا كنت تعانى من مشكلة فى القلب أم لا، وتكون أعراض ارتجاع المرىء كالتالى:

- الحرقان شديد في الصدر.

- ألم شديدة في الصدر.

- صعوبة فى بلع الطعام.

- الشعور بحرقان شديد فى المعدة.

- الرغبة الملحة بالغثيان والقئ.

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- عدم القدرة على ممارسة الحياة بشكل طبيعي.

- الشعور بالتعب والإرهاق.

- ألم شديد في المعدة بعد تناول الطعام.

- مذاق مر فى الفم.



أعراض ارتجاع المرىء

وأضاف التقرير أن تجاهل أعراض ارتجاع المريء وعدم الاهتمام بها، وعدم علاجها قد يكون من أبرز الأسباب التى تزيد من فرص الإصابة بالسرطان، ولذا عليم الاهتمام بهذا الأمر بشكل قوى.

وأوضح التقرير أن الإصابة بألم فى الصدر يرجع إلى خروج حمض المعدة إلى المرىء، ولكن مع أخذ العلاجات الخاصة بهذا الأمر يقل هذا الشعور أو هذا العرض بشكل كبير.



ارتجاع المريء

وأكد التقرير أنه فور تناولك للطعام تشعر أنك تعانى من ألم فى المعدة، هذا الأمر يعد مؤشر خطر، لأن حمض المعدة هو المسبب الأساسى فى هذا الأمر، وعليك عدم إهمال هذا الأمر والذهاب بشكل مباشر للطبيب للتعرف على العلاج الجيد الذي يقيك من مشاكل ارتجاع المرىء.

وأشار التقرير إلى أن هناك بعض الأشخاص الذين يعانون من ارتجاع المرىء يعانون من مشكلة كبيرة، وهى الشعور مذاق مر فى الفم، وهذا الأمر نتيجة لخروج الحمض من المعدة، ويجب الانتباه لأن هذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بالاختناق.