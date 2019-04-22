شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار التدخين قلة الخصوبة والإصابة بالسكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "ابتعد عن التدخين.. اقلع عن التدخين.. التدخين يدمر الصحة ويسبب الوفاة.."، جميعها أقاويل عدة نسمعها حول التدخين، ولكن الهدف الأساسى منها هو شرح اضرار التدخين، والتي أثبتت جميع الدراسات الطبية الحديثة أنها مضرة بالصحة وتسبب الوفاة على المدى البعيد، وهذا بالفعل ما نسمعه أو نشاهده على علب السجائر، وخلال هذا التقرير سنتعرف على أبرز أضرار التدخين التى تلحق بجسم الإنسان، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

قدم التقرير المنشور العديد من الأضرار التى تلحق بالجسم نتيجة للتدخين، ومنها:

- الإصابة بمرض السكر من النوع الثانى، هذا الأمر يعد من أخطر ما يلحق به المدخن من أضرار، فالأشخاص المدخنون يكونون أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر الذى يسبب فى العديد من المضاعفات وأبرزها بتر الأعضاء.

- تتأثر العين بشكل سلبي فقد يتعرض الشخص للعمى، أو للعديد من المضاعفات فى العين كالإصابة بماء البيضاء أو الزرقاء أو قصر أو طول أو التهابات في العين، وهذا الأمر يرجع السبب به إلى التدخين.

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- من أبرز الأضرار التى تلحق بالشخص هى ضعف الانتصاب، حيث يتسبب التدخين فى التعرض والإصابة بضيق بالأوعية الدموية، وهذا يتسبب فى ضيق تدفق الدم فى الجسم.

- قلة الخصوبة لدى المرأة، فهذا الأمر يعد من أبرز الأشياء التي تتعرض لها الكثير من النساء المدخنات، حيث يتسبب التدخين في حدوث تأخر فى الإنجاب ومشاكل به.

- يتسبب التدخين فى نقص نسبة الكالسيوم بالجسم، وهذا الأمر يزيد من فرص الإصابة بمشاكل فى الجسم وكثرة تعرض العظام للكسر، لأن العظام تصبح هشة بعض الشىء.

- زيادة فرص الإصابة بمرض السرطان خاصة سرطان القولون والمستقيم.

- كثرة التعرض لبعض المشاكل فى مفاصل الجسم، حيث يزداد نسبة الإصابة بالتهاب المفاصل والأعصاب.

وأخيرا نصح التقرير بضرورة الإقلاع عن التدخين للحد من الإصابة بأي مرض من الأمراض السابق ذكرها، فمجرد التخلص والإقلاع عن التدخين أنت تحمى جمسك وصحتك من الإصابة بالأمراض.