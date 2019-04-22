قشر الليمون حل فوري لتفتيت الدهون

الحصول على وزن مثاليّ وقوام ممشوق لا يعني البقاء لساعات طويلة في ممارسة التمارين الرياضيّة والجنوح نحو الحميات القاسية التي تتّبع سياسة الحرمان، فالنتيجة بالتأكيد ستكون عكسيّة، فالجسم يبدّل من استراتيجيّته أو ردّ فعله وفق الطرق التي يتّبعها المرء، أي كلّما قلّت الحصص التي يتمّ تناولها، تمسك الجسّم بالدهون وحوّل الحصص الجديدة إلى دهون كوسيلة دفاعيّة، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول حصّة كلّ ساعتين أو ثلاث ساعات، على أن تكون بسعرات حراريّة محدودة. إحدى الطرق التي انتشرت مؤخّراً وتقبل عليها العديد من النساء، مشروبات تساعد على حرق الدهون بنحو أفضل وبمجهود أقلّ، كماء قشر اللّيمون الذي يحوّل الجسم إلى آلة حرق كما لو كنتِ تمارسين رياضة عنيفة.

المكوّنات:

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قشر 5 حبّات من اللّيمون.

ملعقة كبيرة من بشر أو برش الزنجبيل الطازج.

ليتر من الماء.

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يحسّن الزنجبيل عمليّة الأيض في الجسم والتي تعتبر سلامتها أساساً لفقدان الوزن، يحفّز الجسم على حرق الدهون لضمان عدم تخزينها في الجسم، بدوره يحتوي قشر اللّيمون على خصائص مضادّة للأكسدة تحمي الخلايا من التلف ويساعد أيضا في فقدان الوزن وتحسين عمليّة الهضم، فضلاً عن دوره في تطهير الكبد وتعزيز جهاز المناعة.

طريقة تجهيز المشروب:

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يسلق قشر اللّيمون في ليتر واحد من الماء لمدّة 8-10 دقائق، ثمّ يضاف بشر الزنجبيل، بذلك يصبح المشروب جاهزاً، يمكن حفظه في البرّاد ليتمّ تناول هذه الكميّة من المشروب كاملة خلال اليوم، وهذا أمر ضروريّ لنتيجة فعّالة، ويفضّل قبل الوجبات الرئيسيّة بنصف ساعة، فهذا من شأنه أن يكبح شهيّتكِ ويمنع الرغبة في تناول كميّات كبيرة من الطعام.

ينصح بالمواظبة على هذه الوصفة لمدّة شهر وستلاحظين فرقاً واضحاً في الوزن، وإنْ لم تتّبعي حمية صارمة، ولكن على الأقلّ عليكِ الحدّ من تناول الأطعمة الدسمة والمقليّة.