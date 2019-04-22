شكرا لقرائتكم خبر عن علاج فقر الدم بالأعشاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فقر الدم هو حالة ناجمة عن نقص خلايا الدم الحمراء فى الجسم، مما يعنى أن أنسجة الجسم وأعضاءه لا يمكنها الحصول على ما يكفى من الأوكسجين.

يتم إعطاء خلايا الدم الحمراء لونها عن طريق صبغة حمراء تسمى الهيموجلوبين وهى المسئولة أيضًا عن نقل الأكسجين فى جميع أنحاء الجسم، لذلك عندما يكون هناك نقص في خلايا الدم الحمراء يكون هناك أيضًا نقص فى الهيموجلوبين، وبالتالى ولا يتم توصيل كمية كافية من الأكسجين إلى الأنسجة والأعضاء المختلفة.



فقر الدم

فقر الدم هو حالة شائعة وفقا لموقع " medicalherbalist" ويبدو أنها أصبحت أكثر شيوعا، ولكن أكثر أنواع فقر الدم شيوعًا هو فقر الدم الناجم عن نقص الحديد ، وحوالى 15٪ من الإناث خاصة فى سنوات الإنجاب، قد يصبن بفقر الدم الناجم عن نقص الحديد.

فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يكون عادة بسبب:

- فقدان الدم المفرط أثناء الحيض.

هنا تحتاج النساء المصابات بفترات حيض كثيفة إلى أخذ حقن B12 بطريقة منتظمة للحفاظ على كمية الهيموجلوبين.

- عدم امتصاص الحديد بالجسم.

قد يكون نقص حمض المعدة عاملاً مهمًا جدًا، لأن امتصاص الحديد يتطلب معدة حمضية لامتصاص الحديد وأيضا الكالسيوم.

وتشمل الأنواع الأخرى لفقر الدم هى:

فقر الدم الانحلالى.

فقر الدم المنجلى.

الثلاسيميا.

فقر الدم اللاتنسجي.

Advertisements



اسباب فقر الدم

الأعراض العامة لفقر الدم قد تشمل:

التعب والخمول.

صعوبة فى التنفس عند ممارسة الرياضة.

الدوخة وخفقان القلب.

الذبحة الصدرية (ضيق الصدر عند التمرين).

آلام الساق وشحوب البشرة.



أعراض فقر الدم

لعلاج فقر الدم الناجم عن نقص الحديد يوصى المعالج بالأعشاب لإجراء تغييرات في نظامك الغذائي لزيادة الأطعمة التي تتناولها وتكون غنية بالحديد وتشمل اللحوم الخالية من الدهون والخضروات الخضراء والفواكه والخبز الكامل والفاصوليا.

المكملات الطبيعية الغنية بالحديد والتى تكون على شكل عصائر فاكهة أو خضراوات (مثل السبانخ والشمر والشمندر)، ولكن يجب تحديد سبب نقص الحديد وعلاجه بجانب العلاج العشبى.



علاج فقر الدم بالأعشاب

يحتوى الكرفس أيضا على كمية عالية من الحديد والماغنيسيوم، وبالتالى فإن اتباع نظام غذائى غنى بالكرفس يساعد على زيادة كمية الدم في الجسم.

الحلبة أيضا خيار مهم عند الحاجة إلى الحديد فى الجسم فهى فعالة بشكل كبير مع حالات الحيض الكثيفة، حيث تعوض كمية الحديد التى يفقدها الجسم.

البصل غنى بالحديد والميزة فيه أن تكوين الحديد من البصل يمكن استيعابها بسهولة فى الدم، وبالتالى البصل هو العلاج الأكثر فعالية لفقر الدم.