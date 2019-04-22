المملكة السعودية تُعلِّق على هروب الشقيقتين مها ووفاء

أكدت السفارة السعودية لدى جورجيا، أن جوازي سفر المواطنتين "مها ووفاء" اللتين تقيمان حاليا في جورجيا، ما زالا ساريي المفعول.

وجاء النفي بعدما زعمت تقارير صحافية، مؤخرا، أن السعودية ألغت جوازي سفر المواطنتين، فصارتا "عالقتين" في جورجيا.

وأوردت السفارة السعودية، في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس): "أن أي مزاعم حالية بأن جوازي سفرهما ألغيا مزاعم غير صحيحة".

وادعت المواطنتان السعوديتان، أنهما طلبتا لجوءا إلى بلد ثالث، لأنهما صارتا دون جواز في جورجيا.

واعتمدت وسائل إعلام على مواقع التواصل الاجتماعي لنقل قصة الفتاتين، بينما نفت السلطات في جورجيا اتصال الشقيقتين بالجهات الأمنية في ما يخص طلب اللجوء.

وزعمت الفتاتان عبر حساب على موقع "تويتر"، أنهما عالقتان في جورجيا، وأن السلطات السعودية ألغت جوازيهما، وتطلبان المساعدة للجوء.

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