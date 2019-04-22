فوائد الخروب للجسم يساعد على فقدان الوزن ويحارب السرطان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخروب من المشروبات المعروفة والتى يكثر تناولها فى شهررمضان، ويحتوى الخروب على العديد من العناصر الغذائية والفيتناميات التى تجعله خيارا جيدا لتعزيز الصحة العامة.



الخروب يكافح الخلايا السرطانية

ينمو الخروب فى شكل أسطوانى بجذع سميك، موطنه الأصلى منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​وشمال أفريقيا، وكذلك أجزاء من شبه القارة الهندية وآسيا، يتمتع بمجموعة واسعة من الفوائد الصحية، بما فى ذلك قدرته على تعزيز الجهاز المناعى، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان، وتحسين الهضم، وتقليل الشيخوخة، والوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية، وإدارة داء السكر.

وفقا لتقرير موقع "organicfacts" فيحتوى الخروب على فيتامينات ومعادن مثل الكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والفوسفور وفيتامين K وفيتامين E ، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة الطبيعية.



فوائد الخروب

بسبب محتوى البوليفينول الموجود فى الخروب الذى يعد أحد مضادات الأكسدة يكافح النشاط السام للخلايا فى الجسم، ولكن لحسن الحظ أظهر الخروب ميلًا لكونه سامًا للخلايا السرطانية، خاصة تلك المرتبطة بسرطان البنكرياس وسرطان الثدى.

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الخروب يقتل الخلايا السرطانية

يحتوى الخروب على نسبة أقل بكثير من السكر وجزء قليل من محتوى الدهون وثلث السعرات الحرارية فقط، الذى يمكن أن يساعد فى منع ارتفاع السكر فى الدم ويكون اختيار نظام غذائى آمن لمرضى السكر، وهذا هو السبب فى استخدام البعض للخروب كبديل للشوكولاتة فى مختلف الثقافات لأنه يوفر أيضًا البروتين والألياف، مما يجعله خياراً مفيدًا للأشخاص الذين يحاولون إنقاص الوزن.

كمصدر غنى للألياف الغذائية يمكن أن يساعد الخروب فى نشاط العملية الهضمية فى الجسم، حيث تعمل الألياف على زيادة حركات الأمعاء وتحفيزها، وكذلك إفراز عصارات المعدة التى تمنع حدوث أمراض الجهاز الهضمى الأكثر خطورة، أيضا نظرًا لأن نوع الألياف غير قابل للذوبان فإنه يمكن أن يمتص السوائل، وبالتالى يمنع الإسهال.



الخروب يساعد على فقدان الوزن

الألياف الموجودة فى الخروب من نوع خاص، حيث تمنع إفراز هرمون الجريلين بعد الأكل، وهو هرمون الجوع، مما يعنى أن الخروب يمكن أن يقلل من فرص الإفراط فى تناول الطعام، وبالتالى يساعد في محاولات فقدان الوزن.