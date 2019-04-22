شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب القئ والغثيان عديدة..منها تسمم الطعام والضغط النفسي والصداع الشديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القئ والغثيان من الأعراض الشائعة لعدد من الأمراض أو تكون نتيجة لتناول طعام معين، والشعور بالغثيان هو عدم الارتياح في المعدة وغالباً ما يأتي هذا الشعور قبل القيء، وهو إفراغ محتويات المعدة عن طريق الفم، فى هذا التقرير نتعرف على أسباب القئ والغثيان، بحسب ما ذكر موقع "Webmd".



اسباب القئ

أسباب القئ والغثيان

القيء ليس من الأمراض، لكنه من أعراض العديد من الحالات مثل:

-دوار الحركة أو دوار البحر.

-المراحل المبكرة من الحمل (يحدث الغثيان في حوالي 50 ٪ -90 ٪ من جميع حالات الحمل؛ والقيء في 25 ٪ -55 ٪ من النساء الحوامل).تناول دواء يسبب القيء.

-الضغط النفسى والتوتر مثل الخوف.

-أمراض المرارة.

-التسمم الغذائي.

-الالتهابات مثل التهاب المعدة.

-إفراط في تناول الطعام.

-رد فعل على بعض الروائح.

-النوبة القلبية.

- إصابة في الدماغ.

- ورم في المخ.

-قرحة المعدة.

-بعض أشكال السرطان.

- الأمراض النفسية.

-اعتلال المعدة أو إفراغ المعدة البطيء.

Advertisements

-ابتلاع السموم أو تناول الكحول.

-انسداد الأمعاء.

-التهاب الزائدة الدودية.



اسباب القئ عند الاطفال

وتختلف أسباب القيء حسب العمر، بالنسبة للأطفال من الشائع حدوث القيء من عدوى فيروسية أو التسمم الغذائي أو حساسية اللبن أو دوار الحركة أو الإفراط في الأكل أو التغذية أو السعال أو انسداد الأمعاء والأمراض التي يصاب فيها الطفل بارتفاع درجة الحرارة.

ويمكن أن يشير توقيت الغثيان أو القيء إلى السبب، عند الظهور بعد فترة وجيزة من تناول وجبة الطعام، قد يحدث الغثيان أو القيء بسبب التسمم الغذائي أو التهاب المعدة أو القرحة أو الشره المرضي.

الغثيان أو القيء بعد تناول الطعام بساعة إلى ثماني ساعات قد يشير أيضًا إلى التسمم الغذائي، ومع ذلك ، قد تستغرق بعض أنواع البكتيريا التي تنقلها الأغذية ، مثل السالمونيلا ، وقتًا طويلاً لإحداث الأعراض.



اسباب القئ الحمل

اضرار القئ

عادةً ما يكون القيء غير ضار، لكنه قد يكون علامة على مرض أكثر خطورة، بعض الأمثلة على الأمراض الخطيرة التي قد تؤدي إلى الغثيان أو القيء تشمل الارتجاج والتهاب السحايا، وانسداد الأمعاء ، التهاب الزائدة الدودية ، وأورام الدماغ.

الجفاف، قد يحدث أيضاً بسبب القئ.القيء المتكرر أثناء الحمل يمكن أن يؤدي إلى حالة خطيرة تسمى القئ المفرط أثناء الحمل والتي قد تصاب الأم بخلل في السوائل والمعادن يمكن أن تعرض حياتها أو حياة طفلها الذي لم يولد بعد للخطر.في حالات نادرة ، قد يتسبب القيء المفرط في تمزق بطانة المريء.

-إذا استمر الغثيان لأكثر من بضعة أيام أو إذا كانت هناك إمكانية للحمل هنا يكون القئ ضاراً.



اسباب القئ ما هى

ويجب أن تطلب الرعاية الطبية الفورية في حالة حدوث أي من الحالات التالية مع القيء:

- دم في القيء.

- صداع شديد أو تصلب الرقبة.

-الخمول والارتباك أو انخفاض الانتباه.

-ألم شديد في البطن.

-إسهال.

-التنفس السريع أو نبضات القلب السريعة.