حساب الاحتياجات الغذائية من الكالسيوم للمرأة المرضع

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الرضاعة الطبيعية من أهم الفترات في حياة المرأة وتحتاج فيها إلى عناية خاصة بالغذاء لأن الأمر لا يعنيها فقط، بل يعني مولدها الذي يحتاج إلى الكثير من القيم الغذائية التي يحصل عليها من خلال لبن الأم، كما أن الأم تحتاج الكثير من العناصر الغذائية التي تعوض ما تعطيه لطفلها ومن أهم العناصر الغذائية هو الكالسيوم.

ما أهمية الكالسيوم أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية ؟

الحمل والرضاعة هما لحظات متتالية في حياة المرأة ، تزداد خلالها الاحتياجات الغذائية، و يعتبر الكالسيوم من بين أشياء أخرى مهمة خلال تلك المراحل من الحمل والولادة، أحد العناصر الغذائية التي تلعب دورًا مهمًا للغاية.

الثلث الثالث خلال فترة الحمل هو الوقت الذي يتم فيه ترسيب أكبر كمية من الكالسيوم في الهيكل العظمي في الجنين، و يزيد امتصاص الأمعاء من الكالسيوم في النساء خلال هذه الفترة لتلبية هذه المطالب.

أثناء الرضاعة يعود امتصاص الكالسيوم إلى قيم ما قبل الحمل، ويظل محتوى الكالسيوم في اللبن البشري ثابتًا نسبيًا، حتى عندما يكون تناول الأم للكالسيوم منخفضًا ويرجع ذلك إلى قدرة الهيكل العظمي للأمهات على تراكم الكالسيوم. خلال هذه الفترة يمكن للأمهات استهلاك الأم ما يصل إلى 2 ٪ من الكالسيوم العظمي خلال 100 يوم من الرضاعة، لذلك يمكن أن تحدث خسائر كبيرة في كالسيوم الأمهات إذا كان المدخول منخفضًا و / أو إذا كان تدفق الحليب مرتفعًا.

في فترة ما بعد الرضاعة تستعيد المرأة كثافة العظام عند المستويات الأولية، هذا هو السبب في أن تناول كمية كافية من الكالسيوم أمر مهم للغاية لأنه عندما لا يكون ذلك كافياً، تلتزم أنسجة عظام الأمهات بتوفير الكالسيوم ودعم نمو الجنين وإنتاج حليب الثدي.

هناك دراسات وبائية تشير إلى أن تناول كميات منخفضة من الكالسيوم أثناء الحمل (أقل من 400 مل جم / يوم تقريبًا 400cc من الحليب / يوم) يرتبط بارتفاع معدل الإصابة بارتفاع ضغط الدم، عندما كان المدخول من الكالسيوم أعلى (800-1000 مل جم / يوم ، حوالي 1 لتر من الحليب / يوم) ، انخفض معدل الإصابة بشكل كبير.

الأطعمة التي تحتوي على الكالسيوم ؟

من المهم أن يكون مصدر الكالسيوم متوفراً حيوياً للغاية، أي أنه يمتص بسهولة حتى يمكن استخدامه من قبل الكائن الحي.

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منتجات الألبان هي المورد الرئيسي للكالسيوم في الأطعمة: فهي تمثل حوالي 60 ٪ من إجمالي الكالسيوم في النظام الغذائي.

في بعض الأحيان نفكر في زيادة استهلاكنا من الكالسيوم ونفكر فقط في الحليب أو مشتقاته ، ولكن يوجد الكالسيوم في جميع أفراد الأسرة القرنبيط: بروكلي وقرنبيط وملفوف وكرنب والفجل.

أيضا في المكسرات مثل: بذور مثل السمسم (المعروف أيضا في ومشتقاته مثل الطحينة)، واللوز.

المشروبات المعلبة الغنية بالكالسيوم يمكن أن تخدم هذا الغرض.

علاقة الرضاعة الطبيعية والعظام

سواءً تناولن مكملات الكالسيوم أم لا تفقد الأمهات المرضعات تركيز كتلة العظام أثناء الرضاعة الطبيعية؛ الفرق هو أنه بالنسبة لأولئك الذين يتناولون المكملات الغذائية، صلابة وقوة العظام تعود عندما تتوقف عن الرضاعة الطبيعية.

سيتم إنتاج حليب الأم ولكن إذا لم يتم الحصول على الكالسيوم الضروري من خلال النظام الغذائي فسيستخدم جسم الأم الاحتياطيات التي تحتوي على أي كالسيوم من العظام، وهذا يمكن يزيد من خطر هشاشة العظام في الأم في السنوات اللاحقة ، مع الأخذ في الاعتبار أن الأم تفرز حوالي نصف لتر من الحليب يوميًا، سيكون المثل الأعلى هو “زيادة تناول الكالسيوم بحوالي 700 مليجرام يوميًا، وهو ما يعادل حوالي ست حصص من الألبان”.

في أي حال فإن الطبيعة قد أعدت المرأة لاستعادة رواسب الكالسيوم لها بشكل صحيح عند توقف الرضاعة الطبيعية، وقد ثبت هذا في النساء اللائي يرضعن رضاعة طبيعية تصل إلى ثماني سنوات متتالية مع الرضاعة الطبيعية.

نصائح مهمة للأم المرضع

واحدة من التوصيات الرئيسية هي أن عليك أن تأكلين أكثر، يجب على الأم المرضعة زيادة استهلاكها من السعرات الحرارية بحوالي 500 كيلو سعر في اليوم مع الأخذ في الاعتبار أن المرأة التي لا تمارس الكثير من الأعمال يجب أن تأخذ ، في ظل الظروف العادية ما بين 2300 و 2500 سعرة حرارية في اليوم والمرأة التي ترضع رضاعة طبيعية “ستضطر إلى استيعاب ما يقرب من 3000 سعرة حرارية” ، إذا كانت الأم تمارس بعض التمارين الرياضية أثناء الرضاعة الطبيعية ، “سنضطر إلى الذهاب إلى 3400 سعرة حرارية” ، كما أوضحت.

هناك شيئًا آخر يجب القيام به وهو “زيادة العناصر الغذائية الكبيرة” مثل البروتينات والدهون والكربوهيدرات، وخاصة وأن لبن الأم يتكون من هذه العناصر الغذائية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى تحسن النمو العصبي للطفل، ومن المهم بشكل خاص تناول الأسماك مثل سمك السلمون أو التونة، وفيما يتعلق بالكربوهيدرات ينبغي أن تكون النسبة حوالي 55 ٪ في النظام الغذائي للمرأة المرضعة.