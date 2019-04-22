انت الان تتابع موضوع كيفية اخفاء الاسترتش مارك بالمكياج و الكريمات والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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تؤدي تغيرات الوزن ، الحمل وطفرات النمو السريعة إلى ظهور علامات التمدد على بعض أجزاء الجسم مثل الساقين أو البطن ، حيث تكون في صورة خطوط بيضاء أو حمراء على الفخذين ، وعلى الرغم من عدم وجود طريقة فعالة للقضاء على علامات التمدد الموجودة على الساقين ، توجد بعض الحيل المستخدمة بالمكياج أو الدبغ الذاتي لإخفاء هذه العلامات.

طرق تخفيف علامات التمدد

يجب أولا تحديد ما إذا كانت علامات التمدد الموجودة بيضاء أم حمراء اللون ، وذلك لأن علامات التمدد البيضاء معظم الكريمات لا تؤثر عليها ، بينما علامات التمدد الحمراء يمكن تقليل ظهورها باستخدام بعض المنتجات .

ثم ينبغي بعدها تنعيم الساقين بواسطة القيام ببعض الأمور البسيطة مثل اليوغا ، القرفصاء (سكوات) ، المشي والقفز ، ريما تحتاج طلب المساعدة من المدرب لتحسين التمارين اللازمة للساقين ، حتى تتمكن من شد العضلات الموجودة أسفل علامات التمدد .

– على الرغم أن العضلات القوية لا تساعدك على التخلص من علامات التمدد تحت الجلد ، لكنها تقلل ظهور السليوليت الذي قد يظهر في نفس المناطق بعد فترة نتيجة ظهور علامات التمدد .

– ربما يساعد فقدان الوزن على تقليل علامات التمدد ، وبالتالي يسهل إخفائها سريعا ، بينما الفقدان السريع قد يؤدي إلى الجلد الزائد في بعض المناطق .

كما ينبغي زيارة طبيب الأمراض الجلدية لطلب وصفة أو كريم لعلاج علامات التمدد الحمراء ، ربما يصف الطبيب كريم رينين أ حيث ثبتت فعاليته في تخفيف أثر الندبات ، كما قد يصف الطبيب السيترويدات الموضعية لاستخدامها مع كريم ريتين أ .

ينصح بتطبيق مرطب مثل زبدة الكاكاو يوميا ، قبل تطبيق أي وصفة ، يمكن استخدامه يوميا قبل النوم .

استخدام المكياج لتغطية علامات التمدد

– يتم تقشير البشرة مع تدليك الجسم في الصباح ، إذا كنت ترغب في إخفاء علامات التمدد ، ثم حاول تجربة تدليك البشرة بكريم غني بالكافيين ، حيث تعطي للبشرة مظهر ناعم ومشدود .

– يمكن الذهاب إلى متجر أدوات التجميل لشراء كريم خافي العيوب للساقين ، مثل كريم دير مابلند ، يمكن توفيره خلال معظم المحلات الكبرى أو عبر الإنترنت ، والذي يعمل على إخفاء الندبات وعلامات التمدد .

ينصح بالآتي :

1- الإطلاع على أنواع مختلفة لاختيار الدرجة المناسبة للون بشرتك ، مع مراعاة أنه قد يكون أفتح أو أغمق قليلا من مكياج الوجه .

2- في حالة السير في الشمس لفترة طويلة ، ينبغي اختيار كريم خافي العيوب الذي يشمل واقي الشمس ، لأن الشمس تقلل من مرونة الجلد وتجعله عرضة لظهور علامات التمدد .

3- أما إذا لم تتمكن من الحصول على كريم خافي العيوب ، يمكنك استخدام مرطب لتغطية العلامات الحمراء .

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– باستخدام فرشاة توزيع كريم الأساس ، يمكنك توزيع الكريم على البشرة جيدا ليصل إلى جميع المناطق التي تعاني من علامات التمدد .

– ثم استخدم طبقة رقيقة من المكياج حتى تحصل النتائج المنشودة ، وذلك باستخدام فرشاة صغيرة لتطبيق المسحوق لفترة قصيرة قبل تغيير الملابس إلى التنورة أو السراويل القصيرة .

– كما يمكن استخدام رش مثبت المكياج للتحكم في إخفاء العيوب .

الدباغ الذاتي لتغطية علامات التمدد

– أولا يجب البحث عن الدباغ الذاتي للساقين : توجد العديد من العلامات التجارية الموجودة في الصيدلة و المصممة خصيصاً للساقين. و في البداية يجب اختبار المنتج علي منطقة صغيرة من الجلد اختبار الحساسية .

يعد هذا الأسلوب هو الأمثل بالنسبة لك إذا كنت تعاني من علامات التمدد البيضاء و التي ظهرت منذ فترة طويلة .

يفضل اختيار الدباغ الذاتي الذي لا يأتي في زجاجة الرش ، سوف تحتاج إلي استخدام محلول .

– تقشير الساقين قبل تطبيق الدباغ الذاتي : يفضل تقشير الساقين في الصباح و ذلك بإزالة خلايا الجلد الميتة حتي تحصل علي تأثير الدباغ الذاتي لأطول فترة ممكنة .

– سحق القليل من الدباغ الذاتي في طبق أو وعاء . سوف يكون طبق أو وعاء المكياج الخاص بك .

– تطبيق القليل من الدباغ الذاتي علي قطعة من القطن لتجربته .

– تطبيق الدباغ الذاتي علي طول الخطوط البيضاء الموجودة علي الساق بقطنة نظيف

– عند تطبيق الدباغ الذاتي اتركه حتي يجف و يفضل قراءة الإرشادات الموجودة علي العبوة .

– تصحيح الأخطاء التي يمكن أن تحدث مثل البقع الداكنة عن طريق تنظيفها بمنشفة رطبة. التدليك بكريم التقشير يمكن أن يمحو الخطوط الموجودة في أماكن واسعة علي الجلد .