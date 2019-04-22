انت الان تتابع موضوع تفاصيل نظام فيافي للنفاس والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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نظام فيافي هو عبارة عن نظام غذائي يقوم بمعالجة الكثير من المشاكل التي تعاني منها السيدات مثل تأخر الحمل ، وتأخر الدورة الشهرية ، ووجود الافرازات المهبلية ، وغيرها من المشاكل المتعلقة بالمرأة ، وفي هذا المقال سنقوم بعرض نظام فيافي للنفاس، وهو الخاص بالنظام الغذائي الذي يجب على المرأة اتباعه خلال فترة النفاس والتي تسمر لأربعين يومًا بعد الولادة.

نظام فيافي للنفاس

ينقسم الفيافي إلى فترتين:

1- الفترة الأولى: تتم في خلال العشرين يوم الأولى من النفاس أو في خلال الثلاث أيام الأولى في الدورة الشهرية للمرأة.

2- الفترة الثانية: وتكون في العشرين يوم الأخيرة من النفاس أو في اليوم الرابع للدورة الشهرية ، وحتى نهايتها.

معلومات هامة عن نظام فيافي للنفاس

1- يجب العلم أنه أفضل نتيجة يمكن الحصول عليها من هذا النظام هو خلال فترة النفاس ، مع ملاحظة أن فترة الدورة الشهرية التي تلي النفاس هي من الفترات الهامة جدا في هذا النظام.

2- يجب الاستمرار باتباع هذا النظام حتى ثلاث دورات وراء النفاس ، من أجل الحصول على أفضل نتيجة ، بشرط الالتزام بشكل كامل بهذا النظام.

3- إذا تم تطبيق هذا النظام بدون وجود نفاس فيتم تطبيقه خلال 40 يوم مع بداية الدورة الشهرية ، وإذا جاءت الدورة الشهرية خلال مدة ال 40 يوم يتم قلب الأيام والعمل على حسب دورة النظام ، وبعد انتهاء الدورة الشهرية يتم تكملة النظام الذي كان قبل الدورة الشهرية بشكل طبيعي.

4- أثناء الحيض يجب الالتزام بتنفيذ المطلوب ، وتجنب الجوع الشديد أو الأكل الزائد.

5- في حالة وجود النفاس يتم تجنب تناول الأكلات مل الملوخية والبامية والبصل الأخضر والقرع والشمام والبطيخ أي أنه يتم تجنب تناول الأكلات اللزجة والتي تحتوي على سكريات كثيره.

6- خلال هذه الفترة يتم تعرض القدمين إلى الماء أو المشي حافية على البلاط.

7- يتم خلال الفترة الإفطار من أخذ دش مهبلي ، فيجب المحافظة على النظافة اليومية.

8- تجنب تناول المشروبات الغازية ، وحمل الأشياء الثقيلة.

9- يمنع ممارسة الرياضة العنيفة خلال هذه الفترة.

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نصائح هامة عند اتباع نظام فيافي للنفاس

1- يتم تناول 2 ملعقة كبيرة على الريق من هذا الخليط (كوب حلبة + نصف كوب حبة سوداء + مقدار فنجال حبة حلوة + ملعقة كبيرة قرنفل).

2- يتم تناول كوب حليب بعد ذلك.

3- يتم تناول تمر مضاف إليه ملعقة كبيرة زبدة مضاف إليه حب الرشاد.

4- بعد ساعة يتم تناول شاي أعشاب محلى بالعسل ، ويتكون شاي الأعشاب من (نصف كيلو ميرميه+ أعواد شيح+ نصف كوب كمون+ قليل من قشر قهوة+ نونخه+ دارسين أو ما تسمى بالقرفة + يانسون).

5- بعد تناول الغداء يتم تناول هذا الخليط (ملعقة كبيرة عنزروت + ملعقة صغيرة مره+ محلب) ، يوضع الخليط في الثلاجة ويتم تناولها بعد تناول الطعام بنصف ساعة على الأقل ، وفائدة المحلب هنا من أجل أن تعمل كملين للمعدة..

6- بعد الغداء بثلاث ساعات في نظام فيافي للنفاس يجب أن تقومي بتناول كوب من شاي الأعشاب مرة أخرى.

7- خلال الأيام الأخيرة من النظام يتم تغير شاي الأعشاب واستبداله بالتالي (كوب حبه سوداء+ ملعقة كبيرة قرنفل + ملعقة صغيرة قرفه + ملعقة كبيرة فلفل اسود+ ملعقة صغيرة محلب + فنجان كمون + ملعقة كبيرة نونخه + فنجان حبة حلوة(شمر)+ فنجان رشاد).

8- يجب عليك الاهتمام بالنظافة الشخصية خلال تلك الفترة.

9- يوميا قومي بغسل المنطقة السفلى من الجسم جيدا ، واستخدمي الغسول المطهر لمنطقة المهبل ، ويمكن استخدام هذه الوصفة كغسول (ارطا يكسر+ يطبخ مع ماء + ملح فارسي) ، عند خلطه سوف يتحول لونه إلى اللون الأحمر وهذا أمر طبيعي ، ثم قومي بتصفيته جيدا ، وضعيه بزجاجة من أجل أن تستخدميها كلما احتجت إليه.

وجبات الغداء والعشاء في نظام فيافي للنساء

1- يتم الابتعاد عن الأطعمة سواء من الخضروات أو الفاكهة التي تحتوي على مواد حمضية مثل الطماطم ، كما يجب تجنب الموز.

2- يمكن تناول وجبات الغداء مثل اللحم مع اللوبياء مع الخبز البري.

3- مشاوي مع الخضار.

4- إذا شعرت بالجوع بين الوجبات قومي بتناول الفاكهة ولكن تجنبي الممنوع منها.

5- في العشاء يفضل تناول السلطة مع برتقالة.

6- احرصي على أضافه الفلفل الأسود ، واللوبياء الحمراء على الأكل.