انت الان تتابع موضوع الفرق بين دواء ” mebeverine ” و دواء ” duspatalin ” لتهيجات القولون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القولون العصبي هي أحد الأمراض الشائعة والتي يحدث فيها ألم في البطن وعدم انتظام في التغوط ، وهذا الأمر لا يحدث بسبب مشكلة واضحة ، لذلك فإن متلازمة القولون العصبي تعتبر من الحالات الطبية المعقدة بالرغم من التطور الذي حدث في علاجها ، ولكن حتى الآن فإن الفيزيولوجيا المرضية الدقيقة لتلك المتلازمة غير واضحة تمامًا .

ويعتقد الأطباء أن تلك المتلازمة ناتجة من عدة عوامل منها التغيرات في الآليات العصبية وبعض العوامل النفسية والعوامل الوراثية والنمو البكتيري وحركة الأمعاء وفرط حساسية الأحشاء وبعض العوامل المناعية .

وهناك ثلاثة مجموعات من متلازمة القولون العصبي ، فبعضها يسبب الإمساك ، وبعضها يسبب الإسهال ، وبعضها يسبب الإسهال والإمساك بالتناوب ، وعادة ما تهدف أدوية القولون العصبي إلى علاج الإمساك والإسهال وآلام البطن المصاحبة للقولون العصبي ، وتتضمن خيارات العلاج الألوسيترون وغيره من مضادات المستقبلات HT3-5 .

ما هو مبيفرين ؟

المبيفرين هو دواء تم استخدامه لسنوات لعلاج متلازمة القولون العصبي وهو مضاد للتشنجات يعمل في العضلات وله آثار تنظيمية لوظائف الأمعاء ، ويتم تناوله عن طريق الفم .

جرعة مبيفرين

يتم تناول قرص واحد ثلاثة مرات يوميًا قبل تناول الطعام بحوالي 20 دقيقة .

للا يستخدم للأطفال أقل من 12 عام .

الآثار الجانبية لدواء مبيفرين

إن مبيفرين آمن في الاستخدام عن طريق الفم ، إذا تم تناوله بجرعات أقل من 270 ملجم ، ولكن عند زيادة جرعته قد يسبب بعض الآثار الجانبية مثل :

جفاف الفم .

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عدم وضوح الرؤية .

نقص البول .

ولم تثبت وجود أي اضرار أخرى من تناول مبيفرين بجرعة أكبر من الجرعات الآمنة ، ولكن قد يعاني بعض الأفراد من حساسية ضد مكونات الدواء ، ولكنها نادرة للغاية .

دواء دوسباتلين

يستخدم دوسباتلين لعلاج تهيجات القولون والتهابات الجهاز الهضمي وأعراض متلازمة القولون العصبي مثل الإمساك وانتفاخ البطن ، وهو يحتوي على مادة هيدروكلوريد مبيفرين كمادة فعالة ، وهي المادة التي ثبتت فاعليتها في تخفيف أعراض متلازمة القولون العصبي .

الآثار الجانبية للدوسباتلين

إن الآثار الجانبية لدوسباتلين قليلة ، وهي مرتبطة بالحساسية ضد أحد مكونات الدواء والتي قد تظهر أعراضها في صورة تورم في الوجه والشفتين واللسان والحلق وضيق التنفس ، وهذه الأعراض نادرة ولكنها خطيرة ، لذلك إذا لاحظت ظهور أيًا من تلك الأعراض فيجب أن تتوجه فورًا إلى أقرب مستشفى .

جرعة دوسباتلين

يتم تناول هذا الدواء مرتين يوميًا (كل 12 ساعة ) قبل تناول الطعام ب 20 دقيقة ، أو حسب ارشادات الطبيب .

الفرق بين مبيفرين ودوسباتلين

يستخدم دواء مبيفرين في أكثر من 56 دولة حول العالم ، ويتم تداوله عبر أسماء تجارية مختلفة منها : مبيفرين ودوسبالتين وفيرين ، والفرق بين تلك الأدوية والعلامات التجارية يكون غالبًا في تركيز المادة الفعالة ، مما يؤدي لاختلاف الجرعة التي يجب تناولها من كل نوع وفقًا لكمية المادة الفعالة في الأقراص والتي تؤخذ تحت إشراف الطبيب .

فكلا الدوائين دوسبالتين ومبيفرين يحتويان على مادة مبيفرين الفعالة في علاج التشنجات وتخفيف الألم الناتج عن متلازمة القولون العصبي .

كما أن كلاهما يحتوي على مادة هيدروكلوريد المبيفرين ، ولكن تركيز هذه المادة في دواء مبيفرين 135 ملج أما في دواء دوسباتلين فيتوافر بتركيزين وهما 135 و200 ملج من هيدروكلوريد المبيفرين .