انت الان تتابع موضوع الاسماء التجارية لدواء ” verine ” للقولون والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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متلازمة القولون العصبي هي أحد الأمراض الشائعة التي تسبب للإنسان آلام في البطن وقد يصاحبها غازات وإمساك أو إسهال أو كليهما بالتبادل ، ومازالت متلازمة القولون العصبي من الأمراض المعقدة والتي لم يتم تفسيرها بشكل كامل ، ولكنها تحدث نتيجة حدوث تهيج القولون .

الآثار الجانبية لمركب ميبيفرين

هناك بعض الآثار الجانبية الطفيفة التي قد تحدث نتيجة تناول مادة ميبفيرين ، ومنها :

الغثيان والقيء

والطفح الجلدي .

صداع الرأس .

حرقة المعدة .

عسر الهضم .

الإمساك .

الدوخة .

كما قد يظهر البعض رد فعل تحسسي من أحد مكونات الدواء ، وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة ، ولذلك في تلك الحالة يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى ، وتظهر أعراض تلك الحالة في صورة حكة وتورم في الفم واللسان والحلق وضيق التنفس .

استخدامات دواء مبيفرين

يستخدم هذا الدواء لعلاج أعراض متلازمة القولون العصبي مثل آلام المعدة وانتفاخ البطن والتشنجات والإسهال ، وغيرها من الأعراض .

بداية عمل الدواء

لم يتم تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الدواء في العمل .

مدة التأثير

لم يثبت سريريًا الوقت الذي يظل فيه مبيفرين نشطًا في الجسم .

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استخدام مبيفرين في الحمل ؟

لا ينصح باستخدام هذا الدواء في النساء الحوامل ، إلا عند الضرورة القصوى ، ويجب قبل تناوله أن يتم مناقشة جميع المخاطر والفوائد والآثار الجانبية مع الطبيب .

استخدام مبيفرين أثناء الرضاعة الطبيعية ؟

لا ينصح باستخدام هذا الدواء لدى السيدات المرضعات إلا تحت إشراف الطبيب .

متى لا يجب استخدام مبيفرين

لا ينصح باستخدام هذا الدواء لدى مرضى الكلى إلا بحذر لأنه قد يسبب آثار جانبية شديدة ، وقد تكون هناك حاجة لمراقبة وظائف الكلى بدقة وتعديل الجرعة أو استبدالها ببديل أخر مناسب إذا ظهرت بعض الأضرار من تناوله .

لا يجب استخدم هذا الدواء لدى مرضى البورفيريا الحادة وهي الحالة التي تتراكم فيها المواد الكيميائية التي تنتج البروفيرين في الجسم ، وفي تلك الحالة لا يجب استخدام مبيفرين لأنه قد يزيد من خطورة الحالة .

كما يجب تناول هذا الدواء بحذر لدى مرضى الكبد لأنه يزيد من خطورة الآثار الجانبية للدواء ، كما يجب مراقبة وظائف الكبد بدقة عند تناوله وتعديل الجرعة أو استبدالها بدواء أخر مناسب لحالة المريض .

الاسماء التجارية الأخرى لدواء فيرين

ويعتبر فيرين أحد الأدوية التي تعتمد على المبيفرين كمادة فعالة ، لعلاج مشاكل القولون العصبي ، وهناك أيضًا مجموعة من الأسماء التجارية التي تحتوي على نفس المادة ، ولها نفس طريقة عمل دواء فيرين ، منها :

مبيفرين Mebeverine : يتوافر في صورة أقراص تحتوي على مركب مبيفرين بتركيز 135 ملج .

دوسبامين : وهو دواء متوفر على هيئة أقراص تحتوي على مادة مبيفرين بتركيز 135 ملجم .

بيفاكول : وهو دواء متوفر في صورة أقراص تساعد في تقليل التقلصات الناتجة من الإصابة بمتلازمة القولون العصبي وتركيز مبيفرين بها 135 ملجم .

دوسباتلين DUSPATALIN : هذا الدواء متوفر أيضًا على هيئة أقراص تستخدم لعلاج أعراض متلازمة القولون العصبي .

ميفا meva : ميفا هي أقراص مغلفة تحتوي على مادة مبيفرين وتستخدم لعلاج أعراض القولون العصبي .

سبازموتالين Spasmotalin : يتوافر هذا الدواء في صورة أقراص تحتوي على 100 ملج من المبيفرين ويستخدم لعلاج متلازمة القولون العصبي .

فيرين verine : يتوفر فيرين في صورة أقراص تحتوي على مبيفرين بتركيز 135 ملج .

مبياجين MEBAGEN : متوافر في صورة أقراص تحتوي على المبيفرين بتركيز 135 ملج .