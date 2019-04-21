الاسماء التجارية لدواء ” verine ” للقولون

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متلازمة القولون العصبي هي أحد الأمراض الشائعة التي تسبب للإنسان آلام في البطن وقد يصاحبها غازات وإمساك أو إسهال أو كليهما بالتبادل ، ومازالت متلازمة القولون العصبي من الأمراض المعقدة والتي لم يتم تفسيرها بشكل كامل ، ولكنها تحدث نتيجة حدوث تهيج القولون .
الآثار الجانبية لمركب ميبيفرين
هناك بعض الآثار الجانبية الطفيفة التي قد تحدث نتيجة تناول مادة ميبفيرين ، ومنها :
الغثيان والقيء
والطفح الجلدي .
صداع الرأس .
حرقة المعدة .
عسر الهضم .
الإمساك .
الدوخة .
كما قد يظهر البعض رد فعل تحسسي من أحد مكونات الدواء ، وهي حالة نادرة ولكنها خطيرة ، ولذلك في تلك الحالة يجب التوجه فورًا لأقرب مستشفى ، وتظهر أعراض تلك الحالة في صورة حكة وتورم في الفم واللسان والحلق وضيق التنفس .
استخدامات دواء مبيفرين
يستخدم هذا الدواء لعلاج أعراض متلازمة القولون العصبي مثل آلام المعدة وانتفاخ البطن والتشنجات والإسهال ، وغيرها من الأعراض .
بداية عمل الدواء
لم يتم تحديد الوقت الذي يبدأ فيه الدواء في العمل .
مدة التأثير
لم يثبت سريريًا الوقت الذي يظل فيه مبيفرين نشطًا في الجسم .
استخدام مبيفرين في الحمل ؟
لا ينصح باستخدام هذا الدواء في النساء الحوامل ، إلا عند الضرورة القصوى ، ويجب قبل تناوله أن يتم مناقشة جميع المخاطر والفوائد والآثار الجانبية مع الطبيب .
استخدام مبيفرين أثناء الرضاعة الطبيعية ؟
لا ينصح باستخدام هذا الدواء لدى السيدات المرضعات إلا تحت إشراف الطبيب .
متى لا يجب استخدام مبيفرين
لا ينصح باستخدام هذا الدواء لدى مرضى الكلى إلا بحذر لأنه قد يسبب آثار جانبية شديدة ، وقد تكون هناك حاجة لمراقبة وظائف الكلى بدقة وتعديل الجرعة أو استبدالها ببديل أخر مناسب إذا ظهرت بعض الأضرار من تناوله .
لا يجب استخدم هذا الدواء لدى مرضى البورفيريا الحادة وهي الحالة التي تتراكم فيها المواد الكيميائية التي تنتج البروفيرين في الجسم ، وفي تلك الحالة لا يجب استخدام مبيفرين لأنه قد يزيد من خطورة الحالة .
كما يجب تناول هذا الدواء بحذر لدى مرضى الكبد لأنه يزيد من خطورة الآثار الجانبية للدواء ، كما يجب مراقبة وظائف الكبد بدقة عند تناوله وتعديل الجرعة أو استبدالها بدواء أخر مناسب لحالة المريض .
الاسماء التجارية الأخرى لدواء فيرين
ويعتبر فيرين أحد الأدوية التي تعتمد على المبيفرين كمادة فعالة ، لعلاج مشاكل القولون العصبي ، وهناك أيضًا مجموعة من الأسماء التجارية التي تحتوي على نفس المادة ، ولها نفس طريقة عمل دواء فيرين ، منها :
مبيفرين Mebeverine : يتوافر في صورة أقراص تحتوي على مركب مبيفرين بتركيز 135 ملج .
دوسبامين : وهو دواء متوفر على هيئة أقراص تحتوي على مادة مبيفرين بتركيز 135 ملجم .
بيفاكول : وهو دواء متوفر في صورة أقراص تساعد في تقليل التقلصات الناتجة من الإصابة بمتلازمة القولون العصبي وتركيز مبيفرين بها 135 ملجم .
دوسباتلين DUSPATALIN : هذا الدواء متوفر أيضًا على هيئة أقراص تستخدم لعلاج أعراض متلازمة القولون العصبي .
ميفا meva : ميفا هي أقراص مغلفة تحتوي على مادة مبيفرين وتستخدم لعلاج أعراض القولون العصبي .
سبازموتالين Spasmotalin : يتوافر هذا الدواء في صورة أقراص تحتوي على 100 ملج من المبيفرين ويستخدم لعلاج متلازمة القولون العصبي .
فيرين verine : يتوفر فيرين في صورة أقراص تحتوي على مبيفرين بتركيز 135 ملج .
مبياجين MEBAGEN : متوافر في صورة أقراص تحتوي على المبيفرين بتركيز 135 ملج .
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