انت الان تتابع موضوع ارشادات ” دابوكستين ” – ” Dapoxetine ” وموانع لعدم استعماله والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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القذف المبكر هو أحد الاضطرابات الجنسية الشائعة بين الذكور ، والتيتسبب آثار نفسية سلبية على الإنسان ، ولكن هناك علاج دوائي لتلك المشكلة باستخدام مثبطات إعادة السيروتونين الانتقائية غير المضادة للاكتئاب ، وهذه لبمواد آمنة وفعالة في علاج تلك المشكلة ، ويعتبر دابوكستين من المواد الشائعة لعلاج سرعة القذف .

ما هو دابوكسين

ديبوكسين هو دواء يستخدم لعلاج مشكلة القذف المبكر لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 64 عام ، وهذا الدواء لا يجب أن يستخدم أبدًا للرجال الذين لم يتم تشخيصهم طبيًا بسرعة القذف .

الجرعة وتأثير دابوكستين

يمكن أن تلاحظ تأثير دابوكستين خلال 1 إلى 3 ساعات من تناوله ، ويستمر تأثيره لمدة تتراوح بين 1 إلى 2 ساعة .

ويمكن تناوله بصرف النظر عن موعد تناول الوجبات الغذائية .

لا يؤخذ إلا تحت إشراف الطبيب ، ويجب أن يحدد الطبيب الجرعة المناسبة وفقًا لكل حالة .

موانع استخدام دابوكستين

الحساسية

لا ينصح باستخدام هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من مادة دابوكستين أو أي مكونات أخرى للدواء .

قصور القلب

لا ينصح باستخدام هذا الدواء للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب لأنه قد يزيد من سوء الحالة .

اضطرابات ضربات القلب

لا ينصح باستخدام هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من اضطرابات في إيقاع ضربات القلب .

اضطراب ثنائي القطب

لا ينصح باستخدام هذا الدواء للمرضى الذين لهم تاريخ مرضي من الهوس أو الاكتئاب الحاد ، لأنه قد يزيد من سوء الحالة

فقدان الوعي المتكرر

لا ينصح باستخدام هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من فقدان الوعي المتكرر ، لأنه سوف يزيد من تفاقم الحالة .

مرض الكلى

لا ينصح باستخدام هذا الدواء في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى بسبب زيادة خطر الآثار الجانبية الشديدة عليهم .

مرضى الكبد

لا ينصح باستخدام هذا الدواء في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد بسبب زيادة خطر الآثار الجانبية الشديدة عليهم .

مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين (MAOI)

لا ينصح باستخدام هذا الدواء إذا كنت تتناول أي دواء ينتمي إلى فئة مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين (MAOI) ، ولا ينبغي أن تناول دابوكستين في خلال 14 يوما من التوقف عن العلاج باستخدام دواء MAOI ، ولايمكن تناول دواء MAOI إلا بعد مرور 7 أيام من إيقاف امتصاص دابوكستين .

ثيوريدازين

لا ينصح باستخدام هذا الدواء إذا كنت تتناول ثيوريدازين ، ولا ينبغي أن تؤخذ دابوكستين في غضون 14 يوم الأولى من التوقف عن العلاج مع ثيوريدازين ، وبالمثل ، لا يمكن تناول ثيوريدازين إلا بعد مرور 7 أيام من إيقاف امتصاص دابوكستين.

مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)

لا ينصح باستخدام هذا الدواء إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى تنتمي إلى فئة مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ، ولا ينبغي أن تؤخذ دابوكستين في غضون 14 يوم الأولى من التوقف عن العلاج باستخدام الدواء SSRI ، وبالمثل ، لا يمكن تناول دواء SSRI إلا بعد مرور 7 أيام من إيقاف امتصاص الدابوكستين .

مثبطات CYP3A4 قوية

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لا ينصح باستخدام هذا الدواء إذا كنت تتناول أي دواء ينتمي إلى فئة CYP3A4 ، ولا ينبغي أن تؤخذ دابوكستين في غضون 14 يوم الأولى من التوقف عن العلاج باستخدام هذه الأدوية ، وبالمثل ، لا يمكن تناول دواء مثبط قوي لـ CYP3A4 إلا بعد مرور 7 أيام من إيقاف امتصاص الدابوكستين .

الآثار الجانبية لدابوكستين

الدوخة والدوار .

العصبية والارتباك .

التعرق المفرط .

الإسهال .

صداع الرأس .

جفاف الفم .

انخفاض الرغبة الجنسية .

عدم وضوح الرؤية .

التعب المفرط .

تحذيرات استخدام ديبوكسين

نظرًا لأن دابوكستين يتفاعل مع الأدوية الأخرى ، فلا ينبغي تناوله قبل أن تبلغ الطبيب بجميع الأدوية والأعشاب التي تتناولها ، حتى لا تتعرض لأي آثار جانبية ضارة .

لا ينبغي أن يتناول الرجال الأصحاء أو الذين م يتم تشخيصهم سريريًا بسرعة القذف هذا الدواء حتى لم يتم إثبات سلامته في تلك الحالة .

هبوط ضغط الدم : قد يسبب استخدام ديبوكستين انخفاض في ضغط الدم ، وخاصة عند الانتقال من وضعية الجلوس إلى الاستلقاء أو العكس مما يؤدي للسقوط أو الإغماء ، لذلك ينصح بالاستيقاظ والجلوس ببطء لتجنب هذه الآثار .

لا ينصح باستخدام هذا الدواء للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام .

لا يجب استخدام هذا الدواء للسيدات .

لا ينصح بتناول الكحول أثناء تناول هذا الدواء .

يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز لذلك لا ينصح باستخدامه من قبل المرضى الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز .

ينصح بعدم القيام بأي أنشطة تتطلب اليقظة أو قيادة السيارة أثناء تناول هذا الدواء .