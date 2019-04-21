ارشادات ” دابوكستين ” – ” Dapoxetine ” وموانع لعدم استعماله

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القذف المبكر هو أحد الاضطرابات الجنسية الشائعة بين الذكور ، والتيتسبب آثار نفسية سلبية على الإنسان ، ولكن هناك علاج دوائي لتلك المشكلة باستخدام مثبطات إعادة السيروتونين الانتقائية غير المضادة للاكتئاب ، وهذه لبمواد آمنة وفعالة في علاج تلك المشكلة ، ويعتبر دابوكستين من المواد الشائعة لعلاج سرعة القذف .
ما هو دابوكسين
ديبوكسين هو دواء يستخدم لعلاج مشكلة القذف المبكر لدى الرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 إلى 64 عام ، وهذا الدواء لا يجب أن يستخدم أبدًا للرجال الذين لم يتم تشخيصهم طبيًا بسرعة القذف .
الجرعة وتأثير دابوكستين
يمكن أن تلاحظ تأثير دابوكستين خلال 1 إلى 3 ساعات من تناوله ، ويستمر تأثيره لمدة تتراوح بين 1 إلى 2 ساعة .
ويمكن تناوله بصرف النظر عن موعد تناول الوجبات الغذائية .
لا يؤخذ إلا تحت إشراف الطبيب ، ويجب أن يحدد الطبيب الجرعة المناسبة وفقًا لكل حالة .
موانع استخدام دابوكستين
الحساسية
لا ينصح باستخدام هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من مادة دابوكستين أو أي مكونات أخرى للدواء .
قصور القلب
لا ينصح باستخدام هذا الدواء للأشخاص الذين يعانون من قصور القلب لأنه قد يزيد من سوء الحالة .
اضطرابات ضربات القلب
لا ينصح باستخدام هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من اضطرابات في إيقاع ضربات القلب .
اضطراب ثنائي القطب
لا ينصح باستخدام هذا الدواء للمرضى الذين لهم تاريخ مرضي من الهوس أو الاكتئاب الحاد ، لأنه قد يزيد من سوء الحالة
فقدان الوعي المتكرر
لا ينصح باستخدام هذا الدواء للمرضى الذين يعانون من فقدان الوعي المتكرر ، لأنه سوف يزيد من تفاقم الحالة .
مرض الكلى
لا ينصح باستخدام هذا الدواء في المرضى الذين يعانون من أمراض الكلى بسبب زيادة خطر الآثار الجانبية الشديدة عليهم .
مرضى الكبد
لا ينصح باستخدام هذا الدواء في المرضى الذين يعانون من أمراض الكبد بسبب زيادة خطر الآثار الجانبية الشديدة عليهم .
مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين (MAOI)
لا ينصح باستخدام هذا الدواء إذا كنت تتناول أي دواء ينتمي إلى فئة مثبطات أوكسيديز أحادي الأمين (MAOI) ، ولا ينبغي أن تناول دابوكستين في خلال 14 يوما من التوقف عن العلاج باستخدام دواء MAOI ، ولايمكن تناول دواء MAOI إلا بعد مرور 7 أيام من إيقاف امتصاص دابوكستين .
ثيوريدازين
لا ينصح باستخدام هذا الدواء إذا كنت تتناول ثيوريدازين ، ولا ينبغي أن تؤخذ دابوكستين في غضون 14 يوم الأولى من التوقف عن العلاج مع ثيوريدازين ، وبالمثل ، لا يمكن تناول ثيوريدازين إلا بعد مرور 7 أيام من إيقاف امتصاص دابوكستين.
مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs)
لا ينصح باستخدام هذا الدواء إذا كنت تتناول أي أدوية أخرى تنتمي إلى فئة مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية (SSRIs) ، ولا ينبغي أن تؤخذ دابوكستين في غضون 14 يوم الأولى من التوقف عن العلاج باستخدام الدواء SSRI ، وبالمثل ، لا يمكن تناول دواء SSRI إلا بعد مرور 7 أيام من إيقاف امتصاص الدابوكستين .
مثبطات CYP3A4 قوية
لا ينصح باستخدام هذا الدواء إذا كنت تتناول أي دواء ينتمي إلى فئة CYP3A4 ، ولا ينبغي أن تؤخذ دابوكستين في غضون 14 يوم الأولى من التوقف عن العلاج باستخدام هذه الأدوية ، وبالمثل ، لا يمكن تناول دواء مثبط قوي لـ CYP3A4 إلا بعد مرور 7 أيام من إيقاف امتصاص الدابوكستين .
الآثار الجانبية لدابوكستين
الدوخة والدوار .
العصبية والارتباك .
التعرق المفرط .
الإسهال .
صداع الرأس .
جفاف الفم .
انخفاض الرغبة الجنسية .
عدم وضوح الرؤية .
التعب المفرط .
تحذيرات استخدام ديبوكسين
نظرًا لأن دابوكستين يتفاعل مع الأدوية الأخرى ، فلا ينبغي تناوله قبل أن تبلغ الطبيب بجميع الأدوية والأعشاب التي تتناولها ، حتى لا تتعرض لأي آثار جانبية ضارة .
لا ينبغي أن يتناول الرجال الأصحاء أو الذين م يتم تشخيصهم سريريًا بسرعة القذف هذا الدواء حتى لم يتم إثبات سلامته في تلك الحالة .
هبوط ضغط الدم : قد يسبب استخدام ديبوكستين انخفاض في ضغط الدم ، وخاصة عند الانتقال من وضعية الجلوس إلى الاستلقاء أو العكس مما يؤدي للسقوط أو الإغماء ، لذلك ينصح بالاستيقاظ والجلوس ببطء لتجنب هذه الآثار .
لا ينصح باستخدام هذا الدواء للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عام .
لا يجب استخدام هذا الدواء للسيدات .
لا ينصح بتناول الكحول أثناء تناول هذا الدواء .
يحتوي هذا الدواء على اللاكتوز لذلك لا ينصح باستخدامه من قبل المرضى الذين يعانون من عدم تحمل اللاكتوز .
ينصح بعدم القيام بأي أنشطة تتطلب اليقظة أو قيادة السيارة أثناء تناول هذا الدواء .
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