فوائد مشروب ” زهورات ” ومكوناته

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سواء إذا كنت تبحث عن مشروب لتدفئتك في الشتاء أو لتهدئتك في الصيف، فإن شاي الأعشاب أو مشروب زهورات هو المشروب المناسب لتناوله على مدار العام ، فهو مشروب لذيذ بجانب أنه مفيد أيضًا للصحة ، وتختلف فوائد هذا المشروب تبعًا لاختلاف الأعشاب التي تشربها .

ومشروب زهورات أو شاي الأعشاب يختلف عن أنواع الشاي الأخضر والأسود العادية ، فهو يتم اشتقاقه من مجموعة متنوعة من الزهور والتوابل والأعشاب والفواكه المجففة ، وهذا أدى لتوافر مجموعة مختلفة من النكهات وأيضًا الفوائد الصحية لهذا المشروب ، وأيضًا على عكس الشاي والقهوة فإن معظم مكونات هذا الشاي لا تحتوي على الكافيين ، كما أنه يحتوي على مجموعة من الفيتامينات والمعادن ، وإليك أهم الفوائد الصحية لشاي الأعشاب .

فوائد شاي الزهورات

يساعد على الاسترخاء

يعرف شاي الأعشاب بتأثيره المهدئ ، وقد تم استخدامه لعدة قرون في المناسبات الاجتماعية وفي الأيام العادية للشعور بالراحة بعد يوم عمل طويل ، فهو يساعد في تخفيف الضغط والتوتر والإجهاد النفسي ، كما أنه أكثر أمانًا من الأدوية ، ويساعد على التخلص من الأرق واضطرابات النوم ، ومن الأعشاب التي تساعد على الاسترخاء بدرجة كبيرة نبات الترنجان المخزني أو المليسة وأيضًا البابونج والنعناع ، وقد وجدت دراسات أجراها بعض الباحثين في جامعة بنسلفانيا أن البابونج يساعد في علاج القلق العام .

يحسن المناعة

لقد لوحظ أن الأشخاص الذين يتناولون مشروب الزهورات بشكل منتظم قد تحسنت مناعتهم ، ولذلك فإن هذا المشروب يعد هو المشروب المثالي في الطقس البارد لأنه يساعد في تحسين المناعة كما أنه يقي من البرد ، وقد تم استخدام شاي الحبق أو الريحان المقدس في الطب الهندي الأيورفيدا منذ قرون لتعزيز صحة الجهاز المناعي والوقاية من الأمراض ، وذلك لأنه يتمتع بخصائص مضادة للفطريات والبكتريا وهذا يقلل من الإصابة بنزلات البرد والأنفلونزا .

كما أن الهندباء أو الطرخشقون يحتوي على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة ، ولذلك فإنه يحافظ على صحة الجهاز المناعي ضد الالتهابات ، كما أنه مدر قوي للبول مما يساعد تنشيط تدفق الدم ويجعلك تشعر أنك بصحة أفضل .

يساعد في تسكين الألم

يساعد شاي الأعشاب في تخفيف الألم الناتج عن نزلات البرد والأنفلونزا ، حيث أن هناك مجموعة من النباتات العشبية لها خصائص تساعد في تقليل الألم دون وجود أي آثار جانبية لتناولها ، وهذا يجعلها أفضل من الأدوية العادية .

ويعتبر شاي الكركم من أفضل المشروبات التي لها خصائص مهدئة للألم والاضطرابات الناتجة عن الالتهابات ، مثل التهاب المفاصل ، كما أنه مفيد في علاج الصداع النصفي ، كما أن الينسون من الأعشاب المفيدة في علاج الصداع النصفي وأيضًا زهرة الليمون وزهرة الترنجان المخزني مفيدة أيضًا عند مزجها مع الينسون في تخفيف الصداع .

يساعد في منع الأمراض المزمنة

إن شاي الأعشاب غني بمضادات الأكسدة ، التي تساعد في القضاء على الجذور الحرة في جميع أنحاء الجسم ويمنع الإجهاد التأكسدي ، كما أنه يحتوي على مادة البوليفينول التي تقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان ، كما أنها تعمل أيضًا علة توسيع الشرايين وبالتالي خفض ضغط الدم ، كما أنها تخفض مستوى الكوليسترول في الدم وتمنع الجلطات .

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وهناك أعشاب مثل الرويبوس تساعد في منع تدهور الدماغ وأيضًا هشاشة العظام ، كما أن المريمية تحتوي على مضادات الأكسدة بنسبة أكبر بمقدار 50% من الشاي الأخضر ، ولذلك فإنه يمنع تكون الجذور الحرة ، كما أنها تحتوي على الأسباثالين الذي يمنع زيادة السكر في الدم بشكل كبير .

مفيد لصحة الجهاز الهضمي

تساعد الأعشاب في امتصاص الغازات من البطن ، كما أنها تحسن تدفق الدم في الجهاز الهضمي بأكمله كما أنه يزيل الجذور الحرة التي يمكن أن تسبب اضطراب المعدة وعسر الهضم ، كما أنه يحتوي على الفينولات التي تساعد في تقوية المعدة وعضلات المريء ، وتقلل من ارتجاع الحمض وحرقة المعدة، كما أنه يساعد في امتصاص المواد الغذائية بسهولة أكبر .

ويحتوي الزنجبيل على الفينول الذي يساعد في تحفيز عصارات الجهاز الهضمي ، كما أنه علاج شائع لمشكلة الغثيان ويحسن الهضم ، وأيضًا فإن البابونج له فوائد مهدئة للمعدة ويساعد في تخفيف التشنجات وحرقة المعدة وينظم عملية الهضم .

يحفز وظائف الدماغ

إن تناول شاي الأعشاب بانتظام يساعد في زيادة قوة الدماغ ،عن طريق زيادة تدفق الدم إلى الدماغ وبالتالي يزوده بالأكسجين والمغذيات الضرورية حتى يعمل بطريقة سليمة .

ومن أفضل الأعشاب التي تساعد في تقوية الدماغ الزنجبيل والجنكة وبلسم الليمون .

خالي من السعرات الحراراية

إن مشروب الزهورات مثل الماء فهو خال تمامًا من السعرات الحرارية ، لذلك فإنه يعتبر بديلًا جيدًا للماء ، كما أنه مناسب لمن يتبعون حمية غذائية بشرط عدم إضافة السكر لأنه سوف يزيد من السعرات الحرارية به .

مكونات شاي الأعشاب

كما ذكرنا سابقًا ، فإن مشروب زهورات يتكون من مجموعة متنوعة من النباتات والأزهار العشبية ، مثل المريمية والزنجبيل وبلسم الليمون والنعناع والبابونج والكركم وأيضًا الينسون والمليسة .

تحذير

لا يجب تناول شاي الأعشاب بديلًا عن الأدوية ، إلا بعد استشارة الطبيب .