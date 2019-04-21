صابر عبدالمقصود يُوضِّح أسباب وأعراض التثدي لدى الرجال

كشف الدكتور صابر عبدالمقصود استشاري جراحة التجميل ونحت القوام والعيوب الخلقية للأطفال وعضو الجمعية الدولية لجراحي التجميل، عن أسباب وأعراض التثدي عند الرجال، مشيرا إلى أن التثدي قد يكون في اتجاه واحد أو الاثنين معا، ويتضح عند ظهور كتلة في الثدي.

وأوضح عبدالمقصود أن أسباب التثدي لدى الرجال نتيجة لعدم توازن بين هورموني الأستروجين والتستوستيرون، وقد يصيب الأطفال حديثي الولادة، والشباب في سن البلوغ، والرجال كبار السن، أيضا، وهذا يرجع إلى عملية تغير الهرمونات الطبيعية التي تحدث في هذه الفترات العمرية.

وأضاف الدكتور صابر عبدالمقصود أن زيادة حجم الثدي عند الذكور تعد حالة مرضية غالبا يزيد فيها حجم الغدد الثديية في الذكر، لذلك يكون العلاج ضرورة في هذه الحالة للتخلص من هذه المشكلة المزعجة.

ونوه صابر عبدالمقصود بأن الطبيب المعالج سيرشد المريض بكل الأدوية التي يتناولها، فضلا عن الإرشادات المهمة التي تعمل على استقرار الحالة الصحية لدى المريض، ومن ثم تحديد موعد إجراء الجراحة لإزالة الثدي لدى الرجال بشكل نهائي.

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