شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير من منظمة الصحة العالمية.. لو جالك إنفلونزا متأخدش مضاد حيوى "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت منظمة الصحة العالمية فيديو توعويًا فى إطار حملتها لمكافحة الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية، ويهدف الفيديو إلى توعية المواطنين بكيفية التصرف عند الإصابة بدور إنفلونزا أو برد.

ونصح الفيديو، الذى نشرته منظمة الصحة العالمية فى مصر على حسابها الرسمى بموقع "تويتر"، بعدم الذهاب لشراء مضاد حيوي من الصيدلية بدون استشارة الطبيب حتى إذا كان هذا لعلاج دور برد أو إنفلونزا.

وأوضح أن الأمراض يمكن أن تأتى بسبب بكتيريا أو فيروس، والمضاد الحيوى يستخدم لعلاج البكتيريا فقط، ومعظم أدوار البرد والأنفلونزا تحدث بسبب عدوى فيروسية وبالتالى فإن المضادات الحيوية لن تجدى نفعًا معها.

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وأشارت المنظمة إلى أن كثرة الاستخدام العشوائى للمضادات الحيوية يفقدها فعاليتها ويحرمك من فرص الشفاء، لذا يجب التعامل بحرص مع المضادات الحيوية.

المضادات الحيوية