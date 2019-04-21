دراسة: الغذاء المعتمد على الخضراوات والحبوب الكاملة والمكسرات يطيل العمر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مجلة "Time" الأمريكية، إنه عندما يتعلق الأمر بالبقاء بصحة جيدة والعيش حياة أطول، فإن معظم الناس لديهم نفس الحافز للعيش، وتحقيق حياة ممكنة، وقد حدد الباحثون بعض السلوكيات التى يمكن أن تزيد من طول العمر.

حتى أن إحدى الدراسات التى نشرت فى مجلة Circulation العام الماضى، أكدت بأن الالتزام بـ 4 عادات صحية فقط، يمكن أن يطيل عمرك عقد من الزمن تقريبا.



الاكل الصحى المعتمد على الخضروات والفواكه والحبوب والمكسرات يطيل العمر

أولا: تناول نظام غذائي صحي

النظام الغذائي يرتبط ارتباطا قويا بطول العمر، لقد أوضحت الأبحاث منذ فترة طويلة أن إتباع نظام غذائي متوسطي يتضمن الكثير من الفواكه، والخضروات، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والدهون الصحية، وعدم الإكثار من السكر أو اللحوم الحمراء، أو الأطعمة المصنعة، يحقق مجموعة كبيرة من الفوائد الصحية، بما في ذلك حياة أطول.



الاطعمة المحتوية على الالياف تطيل العمر

ووجدت دراسات أخرى أيضًا فوائد بعض الأطعمة والعناصر الغذائية المحددة في نظام غذائي متوسطي وارتباطها بطول العمر، مثل الحبوب الكاملة والألياف، والأسماك، والبروتينات النباتية،والدهون الصحية ،من ناحية أخرى تم ربط الأطعمة بما في ذلك الوجبات الخفيفة، واللحوم المصنعة، والأطعمة المقلية، والمشروبات المحلاة بالسكر بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة والوفاة.



اعرف الاطعمة الصحية لاطالة عمرك

وأضافت المجلة أنه حتى لو لم يكن نظامك الغذائى مثاليًا، فإن الأبحاث تشير إلى أن إجراء تغييرات ذكية يمكن أن يؤدى إلى فوائد كبيرة، خلصت إحدى الدراسات المنشورة في عام 2017، إلى أن الأشخاص الذين تناولوا الأطعمة الصحية بنسبة 20% أكثر مما كانوا يتناولونها في بداية الدراسة، على مدار 12 عامًا، قللوا من خطر الوفاة المبكرة بنسبة تصل إلى 17 %.



ممارسة التمارين الرياضية

ثانيا: ممارسة الرياضة بانتظام

تعتبر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بمثابة نعمة لصحتك الجسدية والعقلية، مما يعزز كل شىء من اللياقة القلبية الوعائية إلى الحالة المزاجية والطاقة، لذلك ليس من المستغرب أن تتمكن من إطالة حياتك أيضًا، توصى الإرشادات الفيدرالية للنشاط البدنى بالحرص على مزاولة النشاط البدنى المعتدل 150 دقيقة على الأقل،أو 75 دقيقة كل أسبوع، بالإضافة إلى جلسات تقوية العضلات مرتين فى الأسبوع، لتحقيق فوائد الصحة وطول العمر.

وأضافت المجلة أنه حتى فترة قصيرة من النشاط البدنى الخفيف، مثل المشى والتنظيف، زادت من عمر كبار السن من الرجال والنساء فى الدراسات من 2018 و2017، على التوالى، ووجدت دراسة نشرت فى يناير الماضى أن الحركة البسيطة بدلاً من الجلوس لمدة 30 دقيقة يوميا، قد يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 17%.

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4 عوامل تؤدى الى طول العمر .. تعرف عليها

وقالت المجلة: إن ممارسة الرياضة مثل التنس، وكرة القدم، هما الأفضل لطول العمر، لأنها تشجع التفاعل الاجتماعي، بالإضافة الى التمرين.

وإذا لم تمارس التمارين الرياضية، فلا يزال بإمكانك البدء الآن، فقد كشفت دراسة حديثة عن فوائد ممارسة التمارين الرياضية مدى الحياة المرتبطة بطول العمر.

ثالثا: الحفاظ على وزن الجسم الصحى

تساعد عادات الحمية، والتمرينات، الأشخاص على الحفاظ على وزن صحى للجسم، والذى حددته دراسة" Circulation" كمؤشر كتلة الجسم بين 18.5 و24.9، وترتبط السمنة بالإصابة بالأمراض المزمنة، بما فى ذلك مرض السكرى من النوع الثانى، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان، وكل ذلك يمكن أن يقصر حياتك.

وجدت دراسة أجريت عام 2018، أن السمنة فى الولايات المتحدة الأمريكية مسئولة عن ما يصل إلى 186 ألف حالة وفاة سنويًا.



منع التدخين

رابعا: منع التدخين

بالإضافة إلى التسبب فى سرطان الرئة، يرتبط تدخين السجائر بمشاكل صحية خطيرة، بما فى ذلك السكتات القلبية، والسكتة الدماغية، مما يجعلها تهديدًا كبيرًا لطول العمر، وأفضل طريقة لتقليل مخاطرك، بالطبع، هى منع التدخين مطلقًا، ولكن إذا قمت بذلك، ينصح الخبراء بالإقلاع عن التدخين فى أقرب وقت ممكن، لتقليل الأخطار التى تهدد صحتك.