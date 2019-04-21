الدكتور أحمد السبكي يطلق مبادرة "القضاء على السمنة والسكر بحلول عام 2030"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت فعاليات المؤتمر العشرين لـ"الرابطة العربية لجراحات السمنة" الذي انطلق يوم الأربعاء الماضي بمدينة الإسكندرية، واستمرت فعالياته لمدة ثلاثة أيام متتالية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي استشاري جراحات السمنة والسكر والتجميل، ورئيس الرابطة العربية لجراحات السمنة والسكر، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، وتحت رعاية وزير التعليم العالي الدكتور خالد عبد الغفار، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي لـ"الخليج 365" أن المؤتمر تضمن تقديم العديد من الخبراء في مجال جراحة السمنة مجموعة من الكورسات المجانية من أجل رفع مستوى الأطباء الجدد.



الدكتور أحمد السبكي أستشاري جراحة السمنة والسكر ضمن فعاليات المؤتمر

وأشار السبكي إلى أنه خلال هذه الكورسات تم تدريب الأطباء على مجموعة من الأدوات الحديثة في مجال جراحات السمنة، أهمها الدباسة الذكية التي تقيس سٌمك الأنسجة أثناء إجراء العمليات، ما يساعد في تجنب حدوث أية مضاعفات من تسريب ونزيف، وكذلك تم التدريب على مجموعة من الأدوات الحديثة والاصلية التي تنتجها إحدى الشركات الكبرى المتخصصة في مجال جراحات السمنة، لافتًا إلى أن هذه الأدوات تمنع حدوث أية مضاعفات على الإطلاق، وتطوير العمليات بحيث نضمن النزول للوزن المثالي دون رجوع إليه مرة أخرى.

وأشار الدكتور أحمد السبكي إلى أنه قام بتدريب كوادر عديدة في هذا المؤتمر على الطرق الحديثة في إجراء العمليات.

وفى ختام المؤتمر أعلن الدكتور أحمد السبكي عن إطلاق مبادرة للعام الخامس على التوالي وهي "القضاء على السمنة والسكر قبل عام 2030"، لافتًا إلى أن المبادرة تهدف للقضاء على السمنة والسكر تمامًا في مصر بحلول عام 2030.



الدكتور أحمد السبكي اثناء تكريم أحد خبراء جراحة السمنة

وفي السياق نفسه أعلن الدكتور السبكي أنه تمت مناقشة تأثير جراحات السمنة على علاج دهون الكبد ومنع تليف الكبد، وقد تم تكريم البروفيسور "كارل ميلر" Karl A Miller، والبروفيسور "فرانسوا باتو" Francois Pattou نظرًا لدورهم الفعال في جراحات السمنة وحرصهم على تواجدهم في مصر من أجل تبادل خبراتهم.

وأضاف السبكي أنه تم تكريم مجموعة من الأطباء في ختام المؤتمر هم: الأستاذ الدكتور جمال مصطفى أستاذ الجراحة العامة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، عاطف البنا أستاذ الجراحة العامة بجامعة الأزهر، الأستاذ الدكتور أحمد عبد العزيز استاذ الجراحة بكلية طب جامعة عين شمس، والأستاذ الدكتور خالد الفقي أستاذ الجراحة بكلية الطب عين شمس.

أهم التوصيات:

أما عن أهم التوصيات التي انتهى عليها المؤتمر أوضح الدكتور أحمد السبكي قائلاً: من أهم التوصيات الاستخدام الأمثل للأدوات الجراحية الحديثة والمنظار الخاص بجراحات السمنة المفرطة، وعدم اللجوء إلى الأدوات غير الأصلية لمنع حدوث مضاعفات، والاستخدام الواحد لهذه الأدوات لأن هناك العديد من الأطباء في مصر يستخدمون الأدوات أكثر من مرة من اجل تقليل التكلفة.

وتابع: "أيضًا تدريب الكوادر حديثي التخرج واطلاعهم على أحدث الأساليب الطبية من أجل تحقيق أفضل النتائج، وتنشيط السياحة العلاجية في مصر، لأنها تعتبر منارة العلم في الوطن العربي، لأننا في مصر نتميز بأن أسعار الجراحة أرخص مقارنة بالعديد من الدول العربية الأخرى، إلى جانب أن الكفاءة في مصر أعلى كثيرًا، والمناخ في مصر أفضل من أي مكان آخر لإجراء الجراحة".

أ.د/ أحمد السبكي

https://www.facebook.com/dr.elsobky/

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والموقع الإلكتروني لمراكز الدكتور أحمد السبكي :

عناوين المراكز:

الفيرمونت: ابراج سيتي كورنيش النيل - البرج الشمالي - الدور الثاني بالمول - القاهرة.

- 14 شارع النخيل من عبد المنعم رياض - المهندسين.

- 107 شارع الثورة - مصر الجديدة.

- عمارة العبور شارع فيكتور عمانويل امام بوابة نادى سموحة الرئيسي - بالاسكندرية .



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الواتس آب على الهاتف رقم: 01009253153

البريد الإلكتروني : [email protected]