شكرا لقرائتكم خبر عن جدرى الماء..ما أعراضه وكيف تنتقل العدوى من شخص لآخر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدرى الماء من الأمراض الشائعة فى مرحلة الطفولة، حيث يصاب الأطفال بطفح جلدى وبقع حمراء وحكة تتحول إلى بثور، وعلى الرغم أن أعراض هذا المرض مزعجة إلا أنه يتحسن خلال أسبوع أو أسبوعين، فى هذا التقرير نتعرف على أسبابه وأعراضه، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".



جدرى الماء

ما هو جدري الماء؟

جدري الماء هو مرض شائع يصيب عادة الأطفال أقل من سن العاشرة، ويسمى أيضاً "الحماق" الذى ينتج عن الإصابة بفيروس الحماق النطاقي، وهو مرض شديد العدوى وينتشر بسرعة.

أعراض جدري الماء

وتشمل الأعراض طفح جلدي وحكة ثم تتطور البقع إلى بثور مملوءة بالسوائل.

-ارتفاع درجة الحرارة والصداع والغثيان والأوجاع والآلام وفقدان الشهية.

يمكن أن تؤدي ظهور بثوروالحكة إلى مزيد من الإصابات والتندب الدائم.



الجدرى

كيف يمكنك التقاط فيروس جدري الماء؟

عادة ما يستغرق ظهور الأعراض 14 يومًا بعد ملامسة فيروس جدري الماء، والأطفال أكثر عرضة لجدري الماء بين شهري مارس ومايو.

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ينتشر فيروس جدري الماء من شخص لآخر عن طريق الاتصال المباشر مع ظهور بثور جدري الماء والقطرات المحمولة بالهواء، والتي يمكن نقلها إلى الأشياء.

وهو مرض شديد العدوى، مجرد وجودك في نفس الغرفة مع شخص مصاب بالجدري، لبضع دقائق ، يكفي لنشر الفيروس في الهواء، عن طريق التنفس أو العطس أو السعال، وإصابة أي شخص ليس لديه مناعة بالفعل.



الجدرى

كيف يمكنك منع انتشار جدري الماء؟

المرحلة الأكثر إصابة بالعدوى بالجدري هي من يوم إلى يومين قبل ظهور الطفح الجلدي، حتى تكون جميع البثور قد تشكلت.

لمنع انتشار العدوى، ابقِ الأطفال خارج المدرسة إلى أن يتم العلاج، هذا عادة ما يستغرق خمسة إلى ستة أيام من بداية الطفح الجلدي.

إذا أصيب طفلك بجدري الماء، ابقيه بعيدًا عن الأماكن العامة وتجنب الاتصال بالأشخاص الذين لم يصابوا بالفيروس.

علاج جدري الماء

علاج جدري الماء في الغالب يتمثل فى تخفيف الأعراض باستخدام مسكنات الألم ووضع الكريمات التى يصفها الطبيب على البثور وتخفيف حرارة الجلد وارتداء الملابس القطنية والتأكد من أن درجة حرارة المنزل مناسبة.