شكرا لقرائتكم خبر عن عمليات إعادة بناء الثدي بعد الاستئصال.. شروط ونصائح يقدمها دكتور وائل يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعد جراحات إعادة بناء الثدى أحد أهم الجراحات التجميلية التي أعطت أملاً لأى سيدة تعرضت لتجربة سرطان الثدي المؤلمة واضطرت لاستئصاله، أو لأي فتاة قدر لها الإصابة بعيوب خلقية في هذا الجزء من الجسد الذي تعتبره المرأة أحد أهم مقومات الأنوثة لديها .

في التقرير التالي يشرح الدكتور وائل يحيى، استشاري جراحة التجميل والحروق، طبيعة جراحات إعادة بناء الثدي وآلية إجرائها، وأهم الشروط المرتبطة بها .

ما هي الحالات التي تناسبها عملية إعادة بناء الثدي؟

جراحة إعادة بناء الثدي تُجرى في حالتين؛ إما لعلاج العيوب الخلقية التي تؤدي إلى عدم تطور الثدي نهائيًا في سن البلوغ، أو نتيجة استئصال الثدي لعلاج الأورام السرطانية.

هل هناك شروط او متطلبات لإجراء عملية بناء الثدي لمريضة السرطان؟

نعم في حالة الأورام السرطانية يتم تحديد البروتوكول الملائم لكل مريضة بعد مناقشة طبيب وجراح الأورام للوصول إلى برنامج العلاج المتكامل لهذه المريضة قبل إجراء العملية.

كيف تتم جراحة إعادة بناء الثدي؟ وما نوع الأنسجة الجلدية التي يتم استخدامها فيها؟

تجرى عملية بناء الثدي باستخدام نسيج ذاتي من أسفل البطن أو الظهر أو الأرداف باستخدام ممدات صناعية، وهناك العديد من العوامل المؤثرة في هذا النوع من العمليات من حيث تحديد التوقيت الملائم لإجراء الجراحة ونوع الجراحة ومدى تأثر العملية بمتابعة الورم بعد استئصاله، وغيرها من العوامل التي يجب دراستها قبل إجراء العملية.

ما هى المضاعفات أو الآثار الجانبية التي قد تحدث بعد إجراء جراحة إعادة بناء الثدي؟

- بعد الجراحة تحدث كدمات وتورم وآلام في الثديين لمدة ثلاثة أيام، وتزول تلقائيًا في معظم الأحيان، وجلد الثدي يتعرض للجفاف بعد العملية، ما يتطلب دهانه بالمراهم المرطبة للجلد عدة مرات يوميًا، ويراعى عدم دهان منطقة الجرح، كما يحدث فقدان للإحساس في الحلمتين مع تنميل بسيط يستمر حوالي ستة إلى ثمانية أسابيع ثم يعود الإحساس تدريجيًا إلى حالته الطبيعية.

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هل لابد من ارتداء مشد على الثدي بعد إجراء العملية؟

- نعم ينصح بارتداء مشد ضاغط حول الثديين لمدة ثلاثة إلى أربعة أيام، يلي ذلك ارتداء حمالة خاصة للصدر ليلًا ونهارًا لمدة أربعة أسابيع، كما يوضع شريط لاصق على الجرح لمدة ستة أسابيع.

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