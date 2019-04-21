انت الان تتابع موضوع معلومات عن لقاح الملاريا والذي كتبت بواسطة ياسمين عمرو - والان ندخل في التفاصيل

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لقاح الملاريا هو لقاح يستخدم للوقاية من الملاريا، واللقاح الوحيد المعتمد اعتبارا من عام 2015 هو RTS، ويتطلب أربع حقن ولها فعالية منخفضة نسبيا، وبسبب هذه الفعالية المنخفضة لا توصي منظمة الصحة العالمية باستخدام لقاح RTS في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و 12 أسبوعا، وسيقوم برنامج التنفيذ الذي تقوده منظمة الصحة العالمية بتجريب اللقاح في ثلاثة بلدان عالية الملاريا في أفريقيا في عام 2019، وهذه المرحلة الأولى من المشروع التي تغطيها المنح المقدمة من يونيتيد وجافي والصندوق العالمي، وستحدد جدوى RTS ، المعروف بالاسم التجاري Mosquirix عند استخدامه كجزء من برنامج التحصين الروتيني، ويستمر البحث في البروتين المؤتلف واللقاحات الكاملة للكائنات الحية المخففة .

أهمية لقاح الملاريا

الملاريا هي أهم الأمراض الطفيلية التي تصيب البشر، والجهود المبذولة لتطوير لقاحات فعالة تمتد لأكثر من ستة عقود، وقد أظهرت دراسات التطعيم بالسبوروزويت المعطلة التي تم الإبلاغ عنها في عام 1942 تأثيرا مفيدا على ما يبدو على الجمع بين تحريض الاستجابات المناعية الخلوية والخلطية ضد الملاريا من الطيور الداجنة، وفي نفس الوقت تقريبا كان Freund يطور مساعدا قويا أظهر فعالية واعدة في دراسات الملاريا، ومع ذلك لا يوجد حتى الآن لقاح مرخص ضد الملاريا أو أي مرض طفيلي آخر من البشر ولا يوجد لقاح وحدة فرعية منتشر لأي مرض طفيلي من الماشية .

ومع ذلك فإن التأثير غير المقبول المستمر لمراضة ووفيات الملاريا، والذي يصل إلى أكثر من 800000 حالة وفاة وحوالي 250 مليون حلقة سريرية، وقد أدى إلى مجموعة متنوعة من الجهود المستمرة لتطوير مرشحي لقاح الملاريا الفعال، وفي العقد الأخير على وجه الخصوص تسارعت عملية تطوير مرشحي اللقاح لمرض الملاريا بشكل كبير ووصل مرشح آخر مؤخرا إلى مرحلة تجربة المرحلة الثالثة الواسعة النطاق، في حين أن المناهج الأخرى التي يحتمل أن تكون مكملة تظهر واعدة متزايدة .

تاريخ قصير من تطور لقاح الملاريا

ينشأ تطوير لقاح الملاريا الحديث من دراسات التطعيم التي أجريت على الفئران مع ” الحيوانات البوغية ” المشع، والتي أجريت في الستينيات، وقد أظهرت دراسات التحدي الرئيسية التي أجراها كلايد في البشر أنه يمكن إحداث درجة عالية من الحماية لدى المتطوعين، ولكنها تتطلب أعدادا كبيرة من لدغات البعوض المعدية المشع، وأدى تحديد بروتين “circumsporozoite” باعتباره المكون الرئيسي لمعطف الحيوانات البوغية إلى استنساخ وتسلسل هذا الجين في أوائل الثمانينيات، والتنبؤات المتفائلة بأن لقاح ” الحيوانات البوغية ” كان في متناول اليد حول هذا الوقت، وتم إحراز تقدم ممتاز في تحديد والتعبير عن مجموعة من مستضدات مرحلة الدم، مما زاد من الأمل في الحصول على لقاح في مرحلة الدم .

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ومع ذلك كشفت التجارب السريرية الأولية فقط مناعة متواضعة من مستضدات المرشح وليس فعالية ذات دلالة إحصائية على التحدي الحيوانات البوغية إن ظهور لقاح مرشح قائم على الببتيد من كولومبيا، ويدعى SPf66 مع فعالية واضحة في القرود والبشر في العالم الجديد، وأثار اهتماما وجدلا كبيرا ولكن خيبة الأمل في النهاية لأن تجارب الفعالية الميدانية المتتالية والمستقلة في إفريقيا وآسيا فشلت في إظهار الحماية، ومع ذلك أدت هذه الدراسات مع SPf66 إلى تطوير التقنيات الميدانية المستخدمة في وقت لاحق لتقييم اللقاحات الأخرى .

اللقاحات ضد الطفيليات

تنتمي معظم اللقاحات المتوفرة اليوم إلى واحدة من ثلاث فئات “الميكروبات المخففة” أو الميكروبات الميتة” أو وحدات البروتين الفرعية”، والفيروسات الموهنة التي تحمي من مسببات الأمراض المتفاعلة تنشأ من استخدام جينر لفيروس جدري ذي صلة لمنع الجدري، وتم إدخال الميكروبات التي تم قتلها بعد قرن من الزمان والعديد من هذه اللقاحات، على سبيل المثال لقاح شلل الأطفال، وتستخدم على نطاق واسع، وفي الآونة الأخيرة تم تطوير لقاحات مترافقة ضد مسببات الأمراض البكتيرية المغلفة ونجحت بشكل كبير في الحد من حدوث بعض الأمراض .

اللقاحات المرخصة

ومع ذلك فإن لقاحات الوحدات الفرعية المرخصة التي تعتمد على البروتين قليلة للغاية وهذه الجسيمات (تتألف من العديد من نسخ البروتين المعبر الذي يتم تجميعه تلقائيا في جسيمات يتم معالجتها بسهولة أكبر بواسطة الخلايا المناعية)، على سبيل المثال مستضد سطح التهاب الكبد B لقاحات فيروس الورم الحليمي البشري، ونادرا ما أصبحت البروتينات المؤتلفة غير الجسيمية لقاحات بشرية فعالة، ولا يستطيع علماء الطفيليات الذين يحاولون تطوير اللقاحات أن ينمووا ويصنعوا طفيليات بأمان كافية بأعداد كافية للحث على المناعة، وعلى الرغم من أن هذا تم تجربته مؤخرًا بسبب الملاريا .

المستضدات والبروتينات

وبدلا من ذلك تم التعبير عن عدد كبير من المستضدات بشكل رئيسي كبروتينات وفي كثير من الأحيان من أنظمة مكافحة ناقلات الأمراض في محاولة لتوليد مناعة وقائية، وقد ثبت أن هذا أمر صعب ولكنه ممكن في بعض نماذج الفئران من الملاريا، وقد شجع ذلك العديد من المحاولات للتطعيم ضد Plasmodium falciparum ، وهو النوع الرئيسي المستهدف لتطوير لقاح الملاريا، وتواجه لقاحات الطفيليات عموما التحدي المتمثل في توليد مناعة بمناعة مناعية لا تعكس سوى جزء ضئيل (أقل من 1٪) من تكوين الكائن الحي، وهو تحد لم يتحقق إلا نادرا في علم اللقاحات، ومن المشجع في نظام واحد على الأقل تطعيم الخنازير والماشية ضد التينيا، فإن التطعيم بمولدات مضادة واحدة منعت من حدوث داء المثانة الكيسية بواسطة طفيليات الكستود .