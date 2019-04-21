شكرا لقرائتكم خبر عن س وج.. عنصر الزنك وأهميته لجسم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هناك العديد من العناصر الغذائية المهمة لجسم الإنسان، ومنها الزنك المسئول عن تقوية الجهاز المناعى بالجسم، ومهم لصحة الحامل والجنين، كما أنه مهم للشعر والبشرة، وجميع الفوائد سنتعرف عليها خلال هذا التقرير المنشور عبر موقع "web med".

ما هو عنصر الزنك؟

مما لا شك فيه أن عنصر الزنك يعد من أهم العناصر التي يحتاجها الجسم، حيث إنه يساهم فى إنتاج هرمون الإنسولين وعنصر البروتين فى الجسم، ويتم إنتاجه عن طريق بعض الحبوب الغنية به، أو الأطعمة التى تحتوى على نسبة عالية منه.

ما هي أهمية عنصر الزنك لجسم الإنسان؟

عنصر الزنك له العديد من الفوائد المهمة لجسم الإنسان، ومنها:

-التئام الجروح بشكل سريع.

-يعد من العناصر المهمة للرجل، حيث يساهم في إنتاج حيونات منوية قوية.

-يساعد على علاج الالتهابات في الجلد، كما أنه الخيار الأفضل لمن يعاني بحساسية الجلد، وذلك عن طريق استخدام الكريمات التي تحتوي علي نسبة قوية منه.

-الأشخاص المصابون بالبواسير أو الشرخ استخدامك للكريمات التي تحتوي على الزنك يعد خيارًا جيدا.

-يساعد على تقوية الجهاز المناعي بشكل قوي.

-علاج حب الشباب.

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ما هي أعراض نقص الزنك؟

-تأخر سن البلوغ .

-فقدان الرغبة في تناول الطعام.

-عدم القدرة علي التذوق الجيد.

-قصر القامة أو التقزم.

-الطفح الجلدي.

-تساقط الشعر.

-تساقط الأظافر.

-التهاب في اللثة.