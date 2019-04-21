شكرا لقرائتكم خبر عن دلع جسمك بالصبار..هيحمي بشرتك وجسمك من الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الصبار من أهم النباتات التي تحتوي علي العديد من العناصر الغذائية الهامة لجسم الإنسان، وخلال هذا التقرير، سنتعرف علي أفضل الفوائد الصحية للجسم نتيجة لاستخدام الصبار، وذلك وفقا لموقع "healthline" الطبي.

فوائد الصبار

يحتوي علي نسبة عالية من مضاد الأكسدة، والتي تساهم بشكل كبير في تقوية الجهاز المناعي، فيمكنك أخذ قطعة صغير من الصبار علي كوب كبير من العصير الطازج ودمجهم معا، وتناول هذا المشروب يوميا.



الصبار

-مضاد للميكروبات، نعم فهو يحمي الجسم من ترسب الميكروبات عليه، ويساهم في الحفاظ عليه وحمايته من أي أضرار أو سموم.

-الحفاظ علي صحة الإسنان من التسوس، وحمايته من الأضرار التي تلحق بها، ولذا نجد أن معظم معاجين الأسنان تحتوي علي الصبار والهدف هو حمايتها من التسويس.

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-يعد من أفضل الأشياء الطبيعية التي تساهم علي التئام الجروح والتي تعمل علي الحد من تصاعد الأمر في الجرح، ولذا تناوله يساهم بشكل كبير في التخلص من هذا الأمر.



فوائد الصبار

-عند التعرض لأشعة الشمس الضارة ولكن في حالة وضع الصبار علي البشرة، فأنت تعمل كواقي للشمس، وتحميها من أي اضرار تلحق بها.

-من أفضل المميزات والفوائد التي تعم علي جسم الإنسان هي استخدام الصبار بشكل دائم، فهو يعمل علي التقليل من فرص الإصابة بالاكتئاب وتقوية الذاكرة بشكل كبير.