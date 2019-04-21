شكرا لقرائتكم خبر عن من غير أدوية..إزاى تتحكم فى السكري من النوع الثانى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مرض السكري من النوع الثانى هو حالة مزمنة تحدث عندما يتعذرعلى جسمك التحكم في كمية السكر في دمك، يمكن أن يؤدي إلى عدد من المضاعفات الصحية إذا لم تتم إدارتها بشكل صحيح، بما في ذلك أمراض القلب وفقدان البصروتلف الأعصاب، فى هذا التقرير نتعرف على كيفية التحكم فى مرض السكرى من النوع الثانى بدون أدوية، بحسب ما ذكر موقع "Net doctor".

يمكن أن تؤدي التغييرات البسيطة في نمط الحياة إلى جعل التعايش مع مرض السكري من النوع الثانى أكثر سهولة وتأخير التقدم ودعم نمط حياة أكثر صحة.



نسبة السكر فى الدم

1- تقليل الكربوهيدرات الكربوهيدرات من العناصر الأساسية التى يجب تضمينها فى طعامك، لكن يجب تقليل الكربوهيدرات التى تتناولها وينصح باتباع نظام غذائي منخفض الكربوهيدرات للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثانى، لأنه سوف يقلل من كمية الأنسولين التي يحتاج الجسم لإنتاجها، وهناك 3 طرق لإدراج الكربوهيدرات الجيدة في نظامك الغذائي:

- تناول الخبز والحبوب الكاملة.

- تناول الفاكهة كاملة، بدلاً من تناولها كعصير، على سبيل المثال، سيؤدي تناول التفاح مع القشرة إلى توفير ألياف أكثر من شرب كوب من عصير التفاح.

-جرب الكينوا كبديل للمكرونة.

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السكرى من النوع الثانى

2- فحوصات طبية منتظمة

مرض السكري من النوع الثانى قد يعرضك لخطر الإصابة بأمراض أخرى مثل: أمراض القلب والأوعية الدموية، لذلك من المهم إجراء فحص سنوي لضغط الدم، ويمكن أن يؤدي التحكم السيئ بالكوليسترول إلى أمراض القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، سيسمح لك الفحص الدوري بفهم مستوياتك وإجراء تغييرات مناسبة في النظام الغذائي ونمط الحياة، لتقليل أي مضاعفات صحية أخرى في المستقبل.



اختيار أطعمة تضبط نسبة السكر

3- تعرف على الأطعمة التى ترفع مؤشر السكر

معرفة نوع الكربوهيدرات التي من المحتمل أن تؤثر على نسبة السكر في الدم هو أمر ضروري، يمكن لمؤشر نسبة السكر في الدم (GI) أن يخبرك بالأطعمة التي ستؤدي إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم.

يقيس الجهاز الهضمي تأثير الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات على مستويات السكر في الدم، وتشتمل الأطعمة التى ترفع السكر فى الدم على الخبز الأبيض والبطاطس وبعض حبوب الإفطار، وتشمل الأطعمة التى تخفض السكر على البطاطا الحلوة والفاصوليا والعدس ودقيق الشوفان وخبز الحبوب الكاملة.

4- مراقبة نسبة السكر في الدم

من المهم مراقبة مستويات الجلوكوز في الدم بانتظام، حيث إن إبقاء مستوياتك تحت السيطرة يمكن أن يقلل من خطر حدوث أي مضاعفات في المستقبل.

التمرينات يمكن أن تساعد في تحسين مستويات السكر في الدم، لذلك يجدر بك العثور على نشاط تستمتع به، حيث يمكن أن يساعد التمرين البدني في الحفاظ على وزن صحي وتحسين حالة قلبك وخفض ضغط الدم لديك، ويساعد التمرين أيضًا على التحكم في مستويات الجلوكوز في الدم.