موقع طبي يحذر من مضاعفات قاتلة بسبب ارتفاع "ضغط الدم"

ارتفاع ضغط الدم هو حالة شائعة تؤثر على أكثر من ربع أعداد البالغين في المملكة المتحدة. وتؤثر تلك الحالة على الأوعية الدموية والأعضاء الحيوية وإذا تركت دون علاج ، فقد يؤدي ارتفاع ضغط الدم في الجسم إلى بعض المضاعفات القاتلة ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية.



يمكن أن تشمل أعراض ارتفاع ضغط الدم: الصداع الشديد وألم الصدر ووجود دم في البول، لكن قد تكون أيضًا عرضة لارتفاع ضغط الدم ، وحتى "الموت المفاجئ" ، إذا احسست بالخدر "التنميل" في وجهك، وفي تلك الحالة عليك الذهاب إلى الطبيب على الفور.



حذر موقع LiveStrong الطبي من أن تنميل الوجه أو الاحساس بالخدر في عضلات الوجه يمكن أن يكون علامة تحذير مبكرة على حدوث أزمة ارتفاع ضغط الدم القاتلة وهي التي تؤدي لارتفاع ضغط الدم إلى مستويات عالية بشكل مفاجئ وخطير ، ويمكن أن يكون مهددًا للحياة.

إن أي ضغط دم يزيد عن 180/120 مم زئبق قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية بشكل دائم ، وقد يبدأ بعد ذلك في ارتجاع السوائل في الرئتين بما يؤدي إلى ضيق في التنفس.

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يطلق على ارتفاع ضغط الدم لقب "القاتل الصامت"، حيث انه نادراً ما ينتج عنه أعراض ظاهرة ويمكن أن يكون مميتًا إذا ترك بدون تحكم، حيث يقول موقع LiveStrong أن "بعض الأعراض غير محددة وقد يتم التغاضي عنها باعتبارها نتيجة ثانوية لبعض الحالات الأقل خطورة أو السبب الخارجي، هذه الأعراض يمكن أن تتفاقم بشكل حاد وفي بعض الحالات تؤدي إلى الموت المفاجئ".



ويضيف الموقع الطبي: انه "يجب أن تطلب مساعدة فورية من أخصائي الرعاية الصحية إذا كنت تعاني من هزات في العضلات أو سقوط مفاجئ أو صعوبة في التحدث أو فهم الكلام أو ضعف أو تنميل في الوجه أو في جانب واحد من الجسم أو صداع شديد بدون سبب معروف".

وقد تكون أيضًا عرضة لخطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم إذا بدأت في سعال الدم ، أو إذا أصبت بخدر أو وخز في يديك، وإذا كان قد تم بالفعل تشخيصك بارتفاع ضغط الدم وبدأت تشعر بمثل هذه العلامات والأعراض ، يجب عليك التحدث مع الطبيب على الفور.



علامات التحذير الأخرى الأكثر شيوعًا لأزمة ارتفاع ضغط الدم تشمل ضيق التنفس والغثيان وآلام الصدر الحادة، وقد يعاني الكثير من الأشخاص من ارتفاع في ضغط الدم دون معرفة ذلك ، حيث لا تظهر الأعراض بوضوح إلا إذا كنت تعاني من ارتفاع شديد في ضغط الدم، ومن المهم أن يقوم جميع البالغين فوق سن 40 عامًا بفحص ضغط الدم مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات، كما يمكنك خفض ضغط الدم عن طريق تناول نظام غذائي صحي ومتوازن ، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام.

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