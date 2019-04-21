شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة كندية : طفل من بين كل 5 يعانى من مشاكل الصحة العقلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت دراسة حديثة أجريت في كندا أن طفلا من بين كل 5 أطفال يعاني من اضطرابات عقلية، لكن أقل من ثلثهم كانوا على اتصال بمقدم رعاية صحية نفسية.

على الرغم أن هذه النتائج الإجمالية صدرت في دراسة مماثلة من عام 1983، لكن الدراسة الجديدة وجدت أن نسبة أكبر من الأطفال والشباب الذين يعانون من اضطراب كان لديهم اتصال مع مقدمي الخدمات الصحية الآخرين وفى أماكن أخرى، في معظم الأحيان من خلال المدارس.

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ووجدت الدراسة الجديدة أن أنماط الانتشار بين مختلف الجنسين والفئات العمرية قد تغيرت..فقد قفزت اضطرابات فرط النشاط لدى الأولاد الذين تصل أعمارهم 11 عاما بشكل كبير من 9 إلى 16%، ولكن هناك انخفاضا كبيرا في السلوك التخريبي بين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عاما من 3 إلى 10%..وكانت هناك زيادة حادة في معدلات القلق والاكتئاب بين الشباب والشابات على حد سواء من 9 إلى 13% .

وتشير البيانات إلى أنه في غضون الثلاثين عاما الماضية زاد انتشار أي اضطراب في المجتمعات التي يتراوح عدد سكانها بين 1000 إلى 100000 نسمة، بدلا من المناطق الحضرية الكبيرة، وهناك دليل قوى على أن الأطفال الفقراء هم أكثر عرضة للإصابة بالاضطرابات العقلية .