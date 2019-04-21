شكرا لقرائتكم خبر عن الإقلاع عن التدخين أثناء الحمل يقلل خطر الولادة المبكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت دراسة حديثة أن التدخين أثناء الحمل يمكن أن تكون له آثار صحية سلبية، ووفقًا للباحثين، يمكن أن يؤدى التدخين أثناء الحمل لانخفاض الوزن عند الولادة وتأخر النمو داخل الرحم والولادة قبل الأوان ووفيات الرضع وتأخر النمو على المدى الطويل.

وقال الدكتور سمير سونجى، الأستاذ فى كلية الطب جامعة (واشنطن)، "من المثير للقلق، على الرغم من الفوائد الكبيرة للإقلاع عن التدخين أثناء الحمل، فإن نسبة المدخنين قبل الحمل الذين تركوا التدخين خلال فترة الحمل ظلت منخفضة بشكل أساسى منذ 2011".

لذلك سعى الباحثون لتقييم احتمال الولادة قبل الأوان بين الأمهات الحوامل اللائي يدخن قبل الحمل والإقلاع عن التدخين في بداية الحمل أو أثنائه، وباستخدام البيانات التى شملتها دراسة مستعرضة شملت حالات ولادة أطفال متوفين وقياس معدلات التدخين على مدار 6 سنوات، ووجدت الدراسة - أيضا - أن حوالى 25% فقط من النساء الذين يدخن قبل الحمل كن قادرات على الإقلاع طوال فترة الحمل.