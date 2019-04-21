شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو معلوماتى..4 أشياء يجب معرفتها قبل استئصال الرحم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استئصال الرحم من العمليات الجراحية التى قد يوصى بها طبيب أمراض النساء والتوليد فى حالات مختلفة، منها عندما تكون أعراض التهاب بطانة الرحم شديدة، ولا يمكن علاجها بالأدوية، فى هذا التقرير 4 أشياء يجب معرفتها قبل التفكير فى إجراء عملية استئصال الرحم لعلاج التهاب بطانة الرحم.

-1يمكن استئصال جزء من بطانة الرحم وليس إزالة الرحم ككل

-2 يجب التأكد من عدم وجود أى رغبة فى إنجاب أطفال فى المستقبل

- 3- إزالة المبايض سوف تسبب انقطاع الطمث المبكر نتيجة لتغير الهرمونات

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4- هناك طرق عديدة لعملية استئصال الرحم:

-استئصال الرحم البطنى مع شق طويل فى البطن يحتاج لفترة أطول للشفاء

-استئصال الرحم عن طريق المهبل وكذلك بالمنظار.

- ويمكن إزالة الرحم فقط دون المساس بعنق الرحم

- أو إزالة عنق الرحم جنبًا إلى جنب مع الرحم.