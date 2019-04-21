شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا نتثاءب عندما يتثاءب الآخرون ..هل هى عدوى أم هناك أسباب طبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في المرة القادمة التي تجلس فيها بالقرب من شخص يتثاءب، جرب هذا: لا تتثاءب، ولكن فى النهاية ستجد أنه من الصعب التراجع فى التثاؤب، تدعم الأبحاث التي لا تعد ولا تحصى كيف أن التثاؤب معدي ، ولماذا عندما يتثاءب أحد الأشخاص أمامك على الفور يحدث لك تثاؤب.

لماذا نتثاءب عندما يتثاءب الآخرون؟

توصلت دراسة إنجليزية جديدة نشرها موقع "livescience" إلى أن السبب وراء صعوبة تضييق التثاؤب خاصة عندما يقوم شخص قريب بذلك وتحاول جاهدا إلا تقوم بذلك، يكمن في منطقة الدماغ المسئولة عن الوظيفة الحركية.

ويشير العلماء إلى الرغبة في التثاؤب عندما ترى شخصًا آخر يقوم بذلك على أنه تثاؤب معدي، إنه تقليد تلقائي لشخص آخر

التثاؤب المعدي ليس فريدًا للبشر فقط، ولكن قال العلماء إن الحيوانات الأخرى، بما في ذلك الكلاب والشمبانزي أيضا عرضة لهذه الظاهرة، ولكن السبب في انتشار التثاؤب من شخص لآخر، أو من حيوان لآخر، غير معروف.



تثاؤب

Advertisements

ولدراسة ما يحدث في المخ عندما يبدأ شخص بالتثاؤب، لاحظ الباحثون 36 بالغًا طُلب منهم مشاهدة مقاطع فيديو لأشخاص آخرين يتثاءبون، وباستخدام التحفيز المغناطيسي عبر الجمجمة (TMS)، قاس الباحثون نشاط الدماغ المشاركين خلال التجارب.

ووجد الباحثون أن المشاركين كانوا ناجحين جزئيًا فقط في مقاومة التثاؤب، لكن عدد مرات التثاؤب زاد، أيضا عندما طُلب من المشاركين مقاومة التثاؤب، ارتفعت الرغبة في التثاؤب، أى أن الرغبة في التثاؤب تزداد عند محاولة منع نفسك منها.

ووجد الباحثون أيضًا أن الميل إلى التثاؤب يرتبط بمستويات نشاط الدماغ في القشرة الحركية للشخص، فكلما زاد النشاط في المنطقة، زاد ميل الشخص إلى التثاؤب.

وكتب الباحثون في الدراسة أن النتائج قد تكون لها آثارعلى بعض الاضطرابات العصبية، مثل متلازمة توريت، التي تجعل من الصعب على الشخص مقاومة بعض الإجراءات.