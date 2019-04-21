شكرا لقرائتكم خبر عن علامات قد لا تعرفها لالتهاب الغدة النكافية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - إلتهاب الغدة النكافية أو مرض النكاف من الأمراض الفيروسية المعدية التى تصيب الكثيرون خاصة الأطفال، ومن الأعراض الكلاسيكية للنكاف تورم الخدين والفك، ولكنها ليست العلامة الوحيدة التي يجب الانتباه إليها، بحسب ما ذكر موقع health.

والنكاف هو عدوى فيروسية معدية تصيب الغدد اللعابية، وهذا المرض كان شائعًا في الماضي حتى أصبح تطعيم MMR (الذي يحمي من الحصبة والنكاف والحصبة الألمانية) تطعيمًا إجباريا في مرحلة الطفولة، ومع ذلك، لا يزال من الممكن الحصول على النكاف، خاصة إذا كنت تعيش أو تعمل في بيئة يحدث بها اتصال وثيق مع أشخاص آخرين بشكل متكررأو فى المدارس.





والنكاف هو فيروس الجهاز التنفسي الذي ينتشرمن خلال الاتصال مع اللعاب أو إفرازات الجهاز التنفسي، هذا يعني أنه يمكنك الحصول على النكاف إذا كنت على اتصال مع لعاب أو مخاط الشخص المصاب - عادة عن طريق السعال والعطس.

علامات وأعراض النكاف عدوى مميزة، لأنها تتسبب في تضخم خدينك وفكك وتبدو منتفخة.

يتميز النكاف بتضخم الغدد اللعابية النكفية، والتي تمنح المريض المصاب بالنكاف مظهرًا محددًا للغاية يتورم فيه الوجه.

- الحمى والسخونية.

- صداع الرأس.

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- آلام العضلات.

- إعياء.

- فقدان الشهية.

- جفاف الفم.

وأعراض النكاف عند البالغين هي في الأساس نفس الأعراض لدى المراهقين والأطفال.

من الممكن أيضًا عدم التعرض لأية أعراض النكاف أثناء الإصابة.



علامات نادرة للنكاف" نسبة 10 ٪ من حالات النكاف لدي الذكوريمكن أن يحدث فيهم تورم في الخصيتين أو قد تواجه النساء المصابات بالنكاف بتورم المبيض وهذا شائع أيضًا.

يمكن أن تشمل مضاعفات النكاف الأخرى النادرة التهاب البنكرياس والتهاب السحايا والتهاب الدماغ.

كل من التهاب السحايا (التهاب الأغشية التي تغطي الدماغ والحبل الشوكي) والتهاب الدماغ (التهاب الدماغ) مقلق للغاية، إذا كان الشخص مصابًا بتصلب الرقبة أو صعوبة في التركيز أو التفكير أو صداع شديد أو نوبات ، فقد تكون هناك مضاعفات خطيرة.