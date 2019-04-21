شكرا لقرائتكم خبر عن صحتك فى وصفة..الشمر والألوفيرا والخرشوف لتخفيف آلام المعدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - آلام المعدة من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً، وغالبا ما تحدث في الجزء العلوي من المعدة، وقد تكون مصحوبة بالغازات أو الحموضة أو عسر الهضم أو القيء أو قلة الشهية، ويمكن اللجوء إلى الأعشاب والعلاج من الطبيعة لعلاج مشاكل آلام المعدة، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية استخدام الشمر والألوفيرا والخرشوف لتخفيف هذه الآلام، بحسب ما ذكر موقع "step to health".



الشمر

الشمر لتخفيف ألم المعدة

تساعد بذور الشمر في تحسين الهضم وطرد الغازات وتمنع الألم الناجم عن تراكمها فى المعدة

ويمكنك تناول الشمر نيئاً أو تشربه كشاى بإضافته إلى الماء المغلى أو إضافته لأنواع الطعام التى تتناولها.





البابونج

يعد البابونج أحد أهم الأعشاب التى تهدأ غشاء المعدة وتحميها من أى ضرر، كما أنه يساعد على تخفيف حرقة المعدة والغازات، ويقلل من الحموضة والتهاب المعدة والقرحة.

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بالإضافة إلى ذلك، يساعد على استرخاء فعال للعضلات وعامل طبيعي مضاد للالتهابات، مما سيساعد أيضًا في تخفيف آلام المعدة.



الخرشوف

الألوفيرا والخرشوف لتخفيف آلام المعدة

الصبار يخفف من حرقة المعدة والحرقة الناتجة عن الالتهابات بفضل خصائصه المضادة للالتهابات، كما أنه يساعد على تنظيم المسالك المعوية ، ويعالج الإمساك وينظف الأمعاء.

الخرشوف يساعد على إزالة السموم من الأعضاء التي تعمل في الجهاز الهضمي، إنها مثالية لتنظيف الكبد وتنظيم مستويات الكوليسترول في الجسم.