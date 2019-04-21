شكرا لقرائتكم خبر عن علاجات طبيعية للقدم السكري والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات: قرحة القدم من مضاعفات مرض السكري من النوع الثاني التي تسبب إزعاجاً كبيراً. وتحدث نتيجة الجروح التي تقطع الجلد فتعرّض الأنسجة الداخلية إلى الهواء وتلتهب. ونتيجة صعوبة التئام الجروح عند ارتفاع نسبة السكر بالدم يتأخر الشفاء، ويتطلّب الأمر أحياناً تناول مضاد حيوي للقضاء على الالتهاب. إليك مجموعة من العلاجات الطبيعية الفعّالة لقرحة القدم السكري: Advertisements السبانخ.

إذا كان نظامك الغذائي يفتقد إلى السبانخ ومصادر المغنيسيوم الأخرى من الأرجح أن تصاب بقرحة القدم إذا كان لديك السكري. تناول الكثير من السبانخ والأطعمة الغنية بالمغنيسيوم مثل الموز والأفوكادو. العسل.

هل تعلم أنه يمكنك علاج أحد مشاكل السكري بطعام حلو مثل العسل؟ يحتوي العسل على مضادات حيوية تحارب الالتهابات، ويساعد أكل الكمية المعتدلة منه على دعم مناعة الجسم. الصبّار.

اشرب عصير هلام الصبّار (الألوفيرا) لتقوية نظام المناعة. ويمكنك وضع الهلام (الجل) على المناطق المصابة مباشرة. وتتوفر مجموعة متنوعة من منتجات العناية بالبشرة من مستخلص هلام الصبّار. القهوة.

يزيد الكافيين تدفق الدم، ما يساعد على سرعة استجابة المناعة شفاء الأطراف المصابة.

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