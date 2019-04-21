شكرا لقرائتكم خبر عن أطعمة تساعدك على فقدان وزنك بعد الولادة دون التأثير على صحتك سلبيًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاني الكثيرمن السيدات بعد الولادة من زيادة الوزن، وهذا الأمر يؤرق النساء لأنهن يرغبن في الحصول علي جسم رشيق ومشدود ودون زيادة في الوزن، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي طرق للتخلص من الوزن الزائد دون التأثير السلبي علي الصحة العامة ودون تأثر الرضاعة بهذا الأمر، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

وقدم التقرير بعض الأطعمة الصحية التي ينصح النساء بتناولها للتخلص من الوزن الزائد بعد الولادة دون تأثر الرضاعة الطبيعية بهذا الأمر، ومنها:

-طبق السلطة الخضراء..

هذا هو الكنز المليء بجميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، والتي تساهم بشكل كبير في إمداد جسم المرأة بعد الولادة بجميع العناصر التي تحتاجها، ولذا لا تتهاونين في تناول هذا الكنز.

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-الزبادي بالفواكه..

الزبادي من الأطعمة الجيدة لصحة المعدة والأمعاء، وهذا الأمر يجعله من الأطعمة المميزة، ولذا عليك تناول طبق كبير من الزبادي المضاف إليه الفواكه المفضلة لك، فعند الشعور بالجوع تناوله فهو يساهم في الحد من الشعور بالجوع، ويمد الجسم بجميع العناصر والفيتامينات التي يحتاجها الجسم.

-البقوليات..

عدس، حمص، فول..بقوليات تزيد من شعور الجسم بالعديد من العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في الحد من الشعور بالجوع، ولذا تناوله بشكل دائم، عند الرغبة في تناول الطعام.