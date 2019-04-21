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من الطبيعة.. طرق لتنشيط الدورة الدموية بالجسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل تشعر بالكسل؟..هل ترغب في الحصول علي جسم نشيط وحيوي؟..إذا كانت ايجابتك نعم فعليك قراءة هذا التقرير للتعرف علي وأفضل الطرق لتنشيط خلايا الجسم، وهذا من خلال التقرير المنشور عبر موقع "webmed" الطبي. 

 

أوضح التقرير وجود العديد من الحيل والسبل الطبيعية التي تساهم في تنشيط خلايا الجسم، وخاصة القلب والرئة، وذلك عن طريق بعض الممارسات التي ينصح بالقيام بها، وأخري من خلال الطعام المثالي 

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وقدم التقريربعض الأطعمة التي تساهم في تنشيط الجسم، وزيادة تدفق الدم للرئة والقلب، ومنها:

  • -الليمون..نظرا لاحتوائه علي بعض العناصر الغذائية التي تسمح بتنشيط خلايا الجسم.
  • -الفلفل..يحتوي عي بعض الفيتامينات والعناصر الغذائية الهامة لتنشيط خلايا الجسم.
  • -التفاح..يحتوى علي نسبة عالية من الالياف الهامة لجسم الانسان فهذا يجعله من الاطعمة المميزة والتي تساهم بشكل كبير في تنشيط خلايا  الجسم.
الليمون ...
 

-وأوضح التقريرأن هناك بعض النصائح الاخري التي تعمل علي تنشيط الدورة الدموية بالجسم، ومنها: 

  • -الاستحمام بالماء البارد. 
  • -شرح 3 لتر من الماء يوميا.
  • -ممارسة يوميا.
  • -النوم من 7 إلي 8 ساعات في اليوم.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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