علاج عسر الهضم بمضادات الحموضة والأغذية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص يعانون من عسر الهضم، وهذا يتسبب فى فقدان الوزن والقىء المتكرر، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”.
عسر الهضم
ولكن إذا بدأ عسر الهضم فجأة، وكنت تعانى من أعراض حادة أو كان عمرك أكبر من 55 عامًا فقد يوصى طبيبك بما يلى:
- الاختبارات المعملية، للتحقق من فقر الدم أو اضطرابات التمثيل الغذائي.
- اختبارات التنفس والبراز، لفحص بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) ، وهى البكتيريا المرتبطة بالقرحة الهضمية ، والتي يمكن أن تسبب عسر الهضم.
- المنظار الداخلى، للتحقق من وجود تشوهات في الجهاز الهضمى العلوى. يمكن أخذ عينة الأنسجة للتحليل.
- اختبارات التصوير (الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية)، للتحقق من انسداد الأمعاء أو مشكلة أخرى.
- إذا فشل الاختبار الأولى فى تقديم سبب، فقد يشخص طبيبك بعسر الهضم الوظيفي.
عسر الهضم
علاج عسر الهضم
تغييرات نمط الحياة قد يساعد فى تخفيف عسر الهضم، وقد يوصى طبيبك بما يلي:
- تجنب الأطعمة التى تؤدى إلى عسر الهضم.
- تناول خمس أو ست وجبات صغيرة فى اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.
- تقليل أو القضاء على استخدام الكحول والكافيين.
- تجنب بعض مسكنات الألم، مثل الأسبرين والإيبوبروفين.
- إيجاد بدائل للأدوية التى تسبب عسر الهضم.
- السيطرة على التوتر والقلق.
علاج عسر الهضم
- إذا استمر عسر الهضم ، فقد تساعد الأدوية.
- مضادات الحموضة بدون وصفة طبية هي الخيار الأول عمومًا. تشمل الخيارات الأخرى:
- مثبطات مضخة البروتون (PPIs) ، والتى يمكن أن تقلل من حمض المعدة.
- مضادات مستقبلات H-2 (H2RAs) ، والتى يمكن أن تقلل أيضًا حمض المعدة.
- المضادات الحيوية ، إذا تسببت بكتيريا H. pylori في عسر الهضم.
- مضادات الاكتئاب أو الأدوية المضادة للقلق ، والتي قد تخفف من عدم الراحة من عسر الهضم عن طريق تقليل إحساسك بالألم.
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