شكرا لقرائتكم خبر عن علاج عسر الهضم بمضادات الحموضة والأغذية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كثير من الأشخاص يعانون من عسر الهضم، وهذا يتسبب فى فقدان الوزن والقىء المتكرر، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthLine”.



عسر الهضم

ولكن إذا بدأ عسر الهضم فجأة، وكنت تعانى من أعراض حادة أو كان عمرك أكبر من 55 عامًا فقد يوصى طبيبك بما يلى:

Advertisements

الاختبارات المعملية، للتحقق من فقر الدم أو اضطرابات التمثيل الغذائي .

اختبارات التنفس والبراز، لفحص بكتيريا هيليكوباكتر بيلوري (H. pylori) ، وهى البكتيريا المرتبطة بالقرحة الهضمية ، والتي يمكن أن تسبب عسر الهضم.

المنظار الداخلى، للتحقق من وجود تشوهات في الجهاز الهضمى العلوى. يمكن أخذ عينة الأنسجة للتحليل .

اختبارات التصوير (الأشعة السينية أو الأشعة المقطعية)، للتحقق من انسداد الأمعاء أو مشكلة أخرى .

إذا فشل الاختبار الأولى فى تقديم سبب، فقد يشخص طبيبك بعسر الهضم الوظيفي .



عسر الهضم

تغييرات نمط الحياة قد يساعد فى تخفيف عسر الهضم، وقد يوصى طبيبك بما يلي:

تجنب الأطعمة التى تؤدى إلى عسر الهضم.

تناول خمس أو ست وجبات صغيرة فى اليوم بدلاً من ثلاث وجبات كبيرة.

تقليل أو القضاء على استخدام الكحول والكافيين.

تجنب بعض مسكنات الألم، مثل الأسبرين والإيبوبروفين.

إيجاد بدائل للأدوية التى تسبب عسر الهضم.

السيطرة على التوتر والقلق.



علاج عسر الهضم