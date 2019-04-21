شكرا لقرائتكم خبر عن اضرار القرفة عديدة..تسبب الحساسية وخطر علي الحامل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - القرفة من أفضل الأعشاب التى لها فوائد صحية عديدة، ومن فوائد القرفة أنها تستخدم لعلاج العديد من الأمراض مثل: السكرى ومضاعفات الجهاز الهضمى وغيرها، ولكن الإفراط فى تناول القرفة له أضرار كثيرة، وفى هذا التقرير نقدم لكم أبرز أضرار القرفة، بحسب ما ذكر موقع "uses-and-benefits".



اضرار القرفة

اضرار القرفةتخفف الدم وتمنع تجلطه

قد يؤدى استهلاك كمية عالية من القرفة إلى تخفيف الدم وسيولته ويقلل القدرة على التجلط اللازم لتوقف النزيف عند الإصابة بجروح، لذا يجب أن نتجنب استهلاك القرفة إذا كنت تتناول أدوية سيولة الدم.

-تسبب الحساسية

قد يصاب بعض الأشخاص بحساسية بعد تناول القرفة وتشمل أعراضها: نزيف الأنف، التهاب العين، اضطراب المعدة، عدم القدرة على التنفس، وفي أسوأ الحالات، قد تصاب بالغثيان أو سرعة نبضات القلب، أو تشوش الذهن، أوانخفاض مفاجئ في ضغط الدم، وقد تستمر هذه الحساسية لبضع ساعات ولا تهدد الحياة.

تضر بصحة الحامل أو أثناء الرضاعة الطبيعية

يجب على النساء الحوامل تجنب تناول القرفة، لأنه قد يؤدي في الواقع إلى تقلص عضلات الرحم أو الولادة المبكرة، فالقرفة مشهورة بخصائصها في الحد من مشاكل المعدة ومساعدة عسر الهضم ، لكن يجب تجنبها أثناء الحمل.

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وكذلك يجب تجنبها أثناء الرضاعة الطبيعية لأنها قد تكون حساسة لطفلك وتنتقل إليه من خلال لبن الرضاعة.



القرفة

الحذر من الإفراط فيها إذا كنت مصابا بالسكري

القرفة علاج لمرض السكري، فهو ينظم مستويات السكر في الدم، لذا كن حذراً من الإفراط فى تناول القرفة إذا كنت مصاباً بالسكرى، لأنها قد تقلل بشكل كبير من مستويات الجلوكوز في الدم

التداخل مع بعض الأدوية

يتمثل التأثير الجانبي للإفراط فى تناول القرفة في تفاعله مع بعض الأدوية، مثل: المضادات الحيوية، لذا توقف عن تناول القرفة على الفور، حيث قد تتعارض جرعة المضادات الحيوية التي تؤدي إلى آثار جانبية حادة.



اضرار القرفة

تراكم السموم فى الجسم

الاستهلاك اليومي للقرفة إلى حد كبير قد يزيد من سمية بعض المواد الكيميائية في جسمك، حيث تحتوي جميع أنواع القرفة على الكومارين، الذى يسبب تراكم السموم، ومن المعروف أن الكومارين يسبب فشل الكبد إذا تم تناوله يومياً أو بجرعات عالية.