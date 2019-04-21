شكرا لقرائتكم خبر عن اسباب تأخر الحمل .. أهمها مشاكل التبويض وانسداد قنوات فالوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تحاولين التخطيط للحمل دون جدوى، وهنا قد تبدئين فى طرح سؤال لماذا لا يحدث الحمل؟ وهناك العديد من الأسباب المحتملة، بما في ذلك عملية التبويض ، والمشاكل الهيكلية في الجهاز التناسلي، أوانخفاض عدد الحيوانات المنوية، أو وجود مشكلة طبية كامنة.

بينما يمكن أن يكون للعقم أعراض مثل فترات غير منتظمة من الدورة الشهرية أو تقلصات الدورة الشهرية الحادة، إلا أن الحقيقة هي أن معظم أسباب العقم صامتة.

أول شيء يجب مراعاته هو كم من الوقت كنتى تحاولين فيه التخطيط للحمل، فوفقا لتقرير موقع " verywellfamily"، هناك حوالي 80 % من الأزواج يتصورن حدوث الحمل بعد 6 أشهر من المحاولة، وحوالي 90 % سيحصلون على الحمل بعد 12 شهرًا من محاولة الحمل، هذا يتوقف على اختارك توقيت التبويض الصحيح كل شهر.



اسباب تأخر الحمل

أسباب تأخر الحمل

1- وجود مشكلة فى التبويض

التبويض هو سبب شائع للعقم عند النساء ويمكن أن يحدث بسبب العديد من الحالات، متلازمة تكيس المبايض هي أحد الأسباب المحتملة لحدوث مشاكل فى مسألة التبويض، ويمكن أن تؤثر أسباب أخرى على عملية التبويض زيادة أو نقص الوزن، قصور المبيض الأساسي، قصور الغدة الدرقية، فرط إنتاج برولاكتين الدم، والتمرين المفرط.

معظم النساء اللاتي يعانين من مشاكل الإباضة لديهن فترات غير منتظمة من الحيض، ومع ذلك لا تضمن دورات الحيض المنتظمة حدوث الإباضة التى ينتج عنها الحمل.



اسباب تأخر الحمل

2- مشاكل العقم عند الرجال

قد لا تكون المشكلة نابعة من المرأة فقط فيما يخص الحمل، فقد يكون الرجل مسئول أيضا، فبالنسبة للنساء بعد سن 35، وللرجال بعد سن 40، قد يستغرق الحمل وقتًا أطول، حيث يؤثر العمر على جودة البويضات وكذلك كمياتها.

Advertisements



اسباب تأخر الحمل

3- وجود انسداد فى قنوات فالوب

تمثل فترات التبويض غير المنتظمة 25 إلى 30 % من حالات العقم عند النساء، ويمكن أن تعانى النسبة المتبقية من وجود مشاكل في قناة فالوب مثل انسداداها أو وجود مشاكل هيكلية في الرحم أو بطانة الرحم نفسها.

قناة فالوب هي الطريق بين المبايض والرحم، لا تعلق أنابيب فالوب مباشرة على المبايض، يجب أن تسبح الحيوانات المنوية من عنق الرحم عبر الرحم، وفي قناة فالوب.

عندما يتم إطلاق البويضة من المبايض، فإن الإسقاطات الشبيهة بالشعر من قناة فالوب تجذب البيضة من الداخل، ويحدث الحمل داخل قناة فالوب، حيث تلتقي الحيوانات المنوية والبيض في النهاية، فإذا كان هناك أي شيء يمنع قناة فالوب من العمل بشكل صحيح ، فلن تكونى قادرة على الحمل.



اسباب تأخر الحمل

4- التهاب بطانة الرحم

يحدث التهاب بطانة الرحم عندما ينمو النسيج الذي يشبه بطانة الرحم في أماكن خارج الرحم، و تشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 50 % من النساء المصابات بالتهاب بطانة الرحم سيواجهن صعوبة في الحمل.

تشمل الأعراض الأكثر شيوعًا لالتهاب بطانة الرحم الشعور بالألم وقت الدورة الشهرية، آلام الحوض في بعض الأحيان، ومع ذلك ليس كل النساء التى تعانين من التهاب بطانة الرحم لديهم هذه الأعراض.

لا يمكن تشخيص التهاب بطانة الرحم عن طريق فحص الدم أو الموجات فوق الصوتية، يتطلب جراحة بالمنظارالتشخيصي ولهذا السبب، يستغرق التشخيص السليم 4 سنوات في المتوسط.