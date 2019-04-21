كيف اعرف ان زوجي يحب غيري وطرق إهمالة

لو اضاء لها اصابعه العشرة لا تستطيع الزوج بشكل عام ان تتمالك نفسها والا تغار على زوجها! كيف اعرف ان زوجي يحبني؟ كيف اتأكد من انه لا يخونني؟ كيف اجعله متعلق بي؟ اسئلة كثيرة تطرحها الزوجة وقد اجبناك عليها في وقت سابق. لكن ان كنت تسألين كيف اعرف ان زوجي يحب غيري فالجواب في هذا المقال.

يمتنع عن ممارسة الجماع فجأة!

ان لاحظت بان زوجك بدأ بشكل مفاجئ بعدم التودد اليك، وقد عزف عن ممارسة العلاقة الحميمة ولم يعد يقبلك او يعبر لك عن حبه، فهذا الامر قد يكون دليلا واضحا على ان زوجك لم يعد يحبك بل يحب غيرك في المقابل.

تتبدل كل تصرفاته:

فلتعلمي عزيزتي الزوجة ان تبدل تصرفات الزوج معك ليست سوى ترجمة تلقائية لتبدل مشاعره، لا تستوقفه الامور التي كان يهتم لها في العلاقة اليومية ولم يعد يأبه لما كان يزعجه سابقا!

يتعامل مع هاتفه بسرية وغموض:

ان لاحظت بان زوجك يتلقى اتصالات غريبة عن غير عادة، يذهب الى الغرفة المجاورة ليجيب عليهااو حتى لا يرد اثناء تواجدك بجانبهفهذا يعني ان ثمة احتمال كبير بانه يحب او يعبث مع امرأة اخرى.

يلقي اللوم عليك في كل ما يحدث معه:

ان كان زوجكيلقي عليك اللوم في كل ما يحدث له سواء كان لك علاقة بذلك ام لا، فعلى الارجح زوجك يبتعد عنك شيئا فشيئا ووجود اخرى في حياته امر وارد جدا.

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يرمش بعينيه بكثرة:

واخيرا، حركات جسد الزوج الخائن سهلة الملاحظة، وبحسب خبراء العلاقات العاطفية كذلك فإن رمش العين بكثرة يعتبر من علامات الخيانة الزوجية التي تظهر من خلال الجسد، لذا ان كان زوجك يرمش كثيرا اثناء تواجده معك فعليك اذا ان تتحري عن الموضوع.

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