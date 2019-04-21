امور يقولها الجنين لأبيه حين يسمع صوته في الأسبوع الـ 16

من قال أنّ الجنين في بطن أمه لا يدرك ما يجري من حوله؟ فهو يميز بين صوت أبيه وصوت أمه، ويشعر أيضًا بحزن أمه وفرحها وأمور كثيرة أخرى.

في وقت سابق تعرفنا على الشهر الذي يبدأ فيه الجنين بسماع صوت والده، اما اليوم ولأن مكانة الأب تمامًا كمكانة الأم في حياة الجنين، اليك امور يقولها الجنين لوالده حين يسمع صوته في الأسبوع الـ 16!

"أبي عمري 16 أسبوعًا فقط وأعرف الكثير عنك، فأمي لا تتوقف عن الحديث عنك.. تقول أنها تحبك وتحبّني أيضًا. نحن بحاجة اليك والى دعمك الدائم.

حين تهتم بها تشعر بالراحة وبالفرح ما يساعدني على النمو بشكل افضل! لدي الكثير لأقوله له، صوتك يريحني وأحب اللعب معك فأنا أشعر بلمساتك وقبلاتك وأتوق لأن تحملني بين ذراعيك حيث أشعر بالأمان.

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لكن عدني بأن تبقى دائمًا معنا أنا وأمي حتى لو كنت تشعر بالقلق.. أنا أؤمن بك وأعرف بأنك ستكون افضل أب في الدنيا"!

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