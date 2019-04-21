شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يحدث لجسمك إذا زادت ساعات نومك أكتر من اللازم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

الكثير منا يناضل من أجل الحصول على ما يكفي من النوم خاصة فى ظل ظروف الحياة السريعة، ولكن النوم المفرط ليس مفيدًا لك أيضًا.

وفقا للموقع الطبى "health" فإن النوم الكثير يسبب الكثير من المشاكل الصحية على النحو للتالى:

تكون عرضة لأمراض القلب والسكتة الدماغية

معدل النوم الطبيعى الذى يوصى به ما بين 7 إلى 9 ساعات من النوم يوميا، أثبتت مجموعة متزايدة من البحوث أن الإفراط في النوم ليس ضارًا في حد ذاته ، لكنه علامة على أنك قد تنام بشكل غير فعال، أوأن هناك مشكلة أخرى تتعلق بمرض القلب والأوعية الدموية.

وجد الباحثون أن الأشخاص الذين ينامون أكثر من 8 ساعات في الليلة هم أكثر عرضة للإصابة بالذبحة الصدرية و 10٪ أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب التاجية، وقد ترتفع مخاطرالإصابة بالسكتة الدماغية أيضًا.

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تكون فى خطر أكبر للإصابة بالسمنة

زيادة الوزن عامل آخريرتبط بكمية النوم الطويلة، فيمكن أن تسبب زيادة فترة النوم فى زيادة الوزن، بسبب زيادة مدة التواجد على السريرالتى يقل بها المجهود البدنى وبالتالي عدم ممارسة الرياضة أو حتى التنقل الكثير وحرق سعرات حرارية اقل.





قد تكون عرضة للإصابة بمرض السكر

بالنظر إلى الصلة بين النوم الطويل والسمنة، فإن مرض السكرأكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين ينامون لفترة طويلة، يمكن أن يؤثر النوم الكثير على مستويات السكر في الدم.



يمكن أن تصاب بالصداع يمكن أن تصاب بالصداع

على الرغم من أن الصداع قد يكون بسبب قلة النوم، إلا أنه قد يكون أيضًا أحد الآثار الجانبية للنوم كثيرًا أيضا، هناك فرضية واحدة تتمثل في أن التقلبات في الناقلات العصبية أثناء النوم قد تكون سببًا للصداع.

قد تتعرض اكثر للاكتئاب

أحد أعراض الاكتئاب هو النوم الكثير، حيث أظهرت الدراسات أن النوم الطويل ينشط بالفعل الجينات المرتبطة بأعراض الاكتئاب، بسبب أن مدة النوم الطويلة ترتبط بانخفاض النشاط البدني الذى يقلل خطرالإصابة بالاكتئاب من خلال زيادة مستويات الناقلات العصبية الدوبامين والسيروتونين.