دراسة: الأعمال المنزلية البسيطة تقاوم الشيخوخة

كشفت دراسة أمريكية أن الأعمال المنزلية يمكن أن تبقي الدماغ في حالة شباب، معتبرة أن هذا النشاط الخفيف يؤكد أن القليل من التمرينات الرياضية مفيد.





وذكر أطباء كبار في المملكة المتحدة والولايات المتحدة في دراسات سابقة أن التمرينات الرياضية حتى لو لمدة قصيرة للغاية فهى مفيدة للصحة.

وأكد الباحثون أن نتائج دراستهم لا تقلل من النشاط البدني المعتدل أو القوي باعتبارها مهمة أيضا لمقاومة الشيخوخة.

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والمعروف أن نحو ٠،٢% من حجم المخ، (مقياس مرتبط بالشيخوخة) يتم فقدانه كل عام بعد سن الستين، ويرتبط فقدان أو تقلص أنسجة المخ بالخرف.

وتعقب الباحثون نشاط ٢٣٥٤ من البالغين في منتصف العمر من الولايات المتحدة، وبعد الأخذ في الاعتبار عوامل الجنس والتدخين والعمر، وجدوا أن كل ساعة من النشاط البدني الخفيف ترتبط بنسبة ٠،٢٢% من حجم الدماغ، أي ما يعادل أقل بقليل من معدل شيخوخة المخ في السنة.

والأكثر من ذلك، أن أولئك الذين قاموا بما لا يقل عن ١٠ آلاف خطوة في اليوم لديهم حجم مخ أكبر بنسبة ٠،٣٥% من أولئك الذين قاموا في المتوسط بأقل من ٥ آلاف خطوة في اليوم، أي ما يعادل ١،٧٥ سنة تقل في عمر الدماغ.



