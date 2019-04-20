5 نصائح سلوكية تحمي طفلك من العصبية وأضرارها

يعدّ أمراً مهماً أن يدرك أولياء الأمور أسباب العصبية الزائدة لدى أبنائهم، مثل الأمراض الذهانية واضطرابات السلوك أو الصرع وغيرها.

وتتمثّل أولى الخطوات الوقائية في الكفّ عن عِتاب الطفل ولومِه، مع مساعدته في التخلّص من غضبه المفرط.







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في هذا السياق، قدّم الدكتور محمد سنبل، استشاري طب الأطفال وحديثي الولادة، وعضو الجمعية المصرية لطب الأطفال، عبر "العين الإخبارية"، 5 نصائح سلوكية تحمي الأبناء من العصبية وأضرارها.

1- تدريب الطفل على ممارسة تمارين التنفّس والعدّ التنازلي حتى يتخلّص من نوبة الغضب.

2- إيجاد طرق بديلة للتعبير عن الغضب مثل ضرب الوسادة.

3- تجنُّب إبداء الغضب أمام الطفل أو ضربه، مع استخدام أساليب تأديبية عوضَ العقاب.





4- ممارسة أنشطة مثل الرسم أو التلوين أو الرقص أو الغناء عند الشعور بالغضب.

5- احتواء الطفل واحتضانه ومحاولة تهدئته، حين تنتابه موجة من العصبية.

وأكد الدكتور محمد سنبل أن هذه النصائح الوقائية تقي الطفل من العصبية والعدوانية، وتُعدِّل سلوكه، مشيراً إلى أن التعامل الخاطئ مع الصغير يحرمه من بناء صداقات والمشاركة ضمن أنشطة اجتماعية تُنمّي مواهبه وقدراته.