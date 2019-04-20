شكرا لقرائتكم خبر عن عادات بسيطة تقوم بها يوميا وتؤذى صحتك..مضغ العلكة مدة طويلة وقضم الأظافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قد تعتقد أن بعض الأشياء الصغيرة التى تقوم بها يوميا لن تضر صحتك، ولكن هناك بعض الأشياء مثل عدم الذهاب للحمام وحظر البول ومضغ العلكة طويلا، قد تؤثر على جسمك بمرور الوقت.





عادات سيئة تقوم بها تضر صحتك حبس البول فترة طويلة

الاحتفاظ بالبول لفترة طويلة ليس جيدًا لصحتك، فإذا قمت بحظره فإن الأمر يمنح البكتيريا فرصة للنمو في المثانة، وربما للعودة إلى الأعلى إلى الكليتين مرة أخرى، لذا فإن الإمساك بالبول يمكن أن يعرضك لخطر الإصابة بالتهابات المثانة والكلى وحتى البروستاتا.

قد تعتقد أن العلكة تمنحك نفسًا جديدًا، أو ربما تساعد في تخفيف التوتر، ولكن إذا كنت تمضغ العلكة طوال الوقت، فربما يكون هناك ضغط كبيرًا على فكك.

إن المفصل الصدغي الفكي إذا استخدم كثيرا يمكن أن يتطورإلى إلتهاب المفاصل ويتسبب فى الألم بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي ابتلاع الكثيرمن الهواء إلى حدوث اضطراب في المعدة.

قضم اظافرك

عادة قضم الأظافريمكن أن يؤدي إلى تلفها وإصابة الجلد المحيط بها، بسبب انتشارالجراثيم، مما يؤدي إلى حدوث التهابات فى الجهاز التنفسي العلوي، أيضا قد تسبب تلف أسنانك أيضًا.

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النظر فى جهاز كمبيوتر طوال اليوم

وفقا للجمعية الأمريكية للبصريات، قضاء ٧ ساعات في النطر لشاشة الكمبيوتر، قد يؤدي إلى متلازمة رؤية الكمبيوتر مما قد يؤدي إلى مشاكل بصرية، بما في ذلك إجهاد العين وحتى تلف الشبكية".

الجلوس لفترة طويلة جدا

الجلوس طوال اليوم له عواقب وخيمة على الصحة، حيث يرتبط بمخاطر مثل زيادة الوزن والسكر وارتفاع ضغط الدم"، لكن المشي خلال اليوم يساعد على منع التهاب المفاصل.

حمل حقيبة ثقيلة على كتف واحد

عندما تحمل حقائب ثقيلة على جانب واحد من الكتف ، فإنك تزعج زاوية على رقبتك ، ويمكن أن تسبب ضغطًا على الأعصاب التي تأتي بين الفقرات في الرقبة وتثيرالإحساس بالأذرع، فإذا كان هناك ضغط على الأعصاب عند خروجها من الرقبة ، فيمكن للشخص أن يعاني من الخدر والوخز وحتى الألم في الكتفين والذراعين.



