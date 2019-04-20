فوائد حبوب ” زهرة الربيع المسائية ” ومكوناتها

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زهرة الربيع المسائية هي نبات يشتهر ويتم استخلاص زيت يسمى زيت زهرة الربيع منها ، وقد تم استخدام هذه الزهرة في الطب البديل لسنوات طويلة لعلاج تلف الأعصاب الناتج عن الإصابة بمرض السكري وأيضًا لعلاج هشاشة العظام ، وأيضًا لعلاج الربو والإكزيما واضطراب ونقص الانتباه ، وارتفاع الكوليسترول والتهاب الكبد ب ، والسمنة وألم الثدي ، ومتلازمة ما قبل الحيض ، ومع ذلك فإنه لا توجد دراسات كافية حول فاعلية زهرة الربيع المسائية ، لعلاج كل تلك المجموعة من الأمراض .

ومع ذلك فإن زهرة الربيع المسائية يتم دمجها مع عدة مكونات لإنتاج مكمل غذائي يحتوي على عدد من الأحماض الدهنية مثل أحماض أوميجا 3 حمض اللينولينيك وحمض جاما لينوليك .

جرعات حبوب زهرة الربيع المسائية

لا توجد جرعة محددة من أقراص زهرة الربيع المسائية ، ولكنها تؤخذ وفقًا لإرشادات الطبيب .

فوائد زهرة الربيع المسائية

لقد أثبتت بعض الأبحاث أن حبوب زهرة الربيع المسائية لها عدة فوائد ، منها أنها تعالج آلام الثدي والإكزيما وجفاف العين وتساعد في تنشيط الدورة الدموية وتقلل من ألم الثدي .

جفاف العين

إن التعرض باستمرار للضوء الأزرق الصادر من الشاشات مثل الهواتف المحمولة والكمبيوتر وغيرها من الأجهزة ، يسبب جفاف العين ، وفي تلك الحالة يمكن استخدام زهرة الربيع المسائية تحت إشراف الطبيب لعلاج مشكلة جفاف العين .

الإكزيما والتهاب الجلد

أشارت بعض الأسباب ، لفاعلية حبوب زهرة الربيع المسائية في علاج مشكلة الإكزيما ، ومع ذلك فإن تلك الأبحاث ليست كافية ، لذلك يجب تجربتها بحذر حتى لا تسبب أي أضرار أو مشاكل أخرى عند استخدامها .

متلازمة ما قبل الحيض

أظهرت عدة أبحاث أن حبوب زهرة الربيع المسائية مفيدة في علاج ألم الثدي المصاحب لمتلازمة ما قبل الحيض .

تنشيط الدورة الدموية

تساعد زهرة الربيع المسائية في تنشيط الدورة الدموية .

أمراض لا تعالجها زهرة الربيع المسائية

للأسف فإن كثير من الناس يستخدمون زهرة الربيع المسائية لعلاج أمراض متنوعة دون وجود دليل علمي على فاعليتها ومن تلك الأمراض التي لا يجب استخدام هذه الحبوب لعلاجها ، مشكلة السمنة والتهاب المفاصل الروماتيودي والصدفية وسرطان الكبد وهشاشة العظام والربو والتصلب المتعدد ومتلازمة فرط الحركة وتشتت الانتباه .

تحذيرات

لا يجب تناول هذه الحبوب إذا كنت تعاني من حساسية زهرة الربيع المسائية .

الآثار الجانبية لحبوب زهرة الربيع المسائية :

إذا ظهرت عليك أي آثار جانبية عند تناول حبوب زهرة الربيع المسائية مثل صعوبة التنفس أو تورم الوجه أو اللسان أو الشفتين أوالحلق ، فعليك أن تتوجه فورًا إلى أقرب مستشفى للحصول على مساعدة طبية .

ويعتقد أن حبوب زهرة الربيع المسائية آمنة على معظم الأشخاص ، ويمكن تناولها لمدة تصل إلى عام ، ولكن قد تظهر آثار جانبية نادرة عند تناولها منها :

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نزيف أو كدمات .

اضطراب في المعدة .

غثيان أو إسهال .

صداع الرأس .

وقد تسبب أيضًا :

ظهور حب الشباب .

الحكة وتهيج الجلد .

زهرة الربيع المسائية في فترة الحمل

لا يجب أن يتم تناول حبوب زهرة الربيع المسائية في فترة الحمل ، حيث أن استخدامها قد يسبب مشكلة تسمم الحمل لأنها تسبب ارتفاع مستوى البروستاجلاندين كما أنها ترفع من مستوى ضغط الدم لدى السيدة الحامل .

وعلى الرغم من أن بعض السيدات يستخدمن زهرة الربيع المسائية لتسهيل عملية الولادة الطبيعية ، ولكن لا توجد أدلة كافية عن ذلك ، لذلك يفضل عدم استخدامها .

التفاعلات الدوائية

لا تتناول حبوب زهرة الربيع المسائية إذا كنت تتناول أي من الأدوية التالية :

أدوية النزيف وتخثر الدم .

أدوية الصرع .

أدوية مضادات الالتهاب غير السيتروئيدية مثل الأسبرين والإيبوبروفين ، وديكلوفيناك وغيرها .